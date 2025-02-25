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車牌｜運輸署完成首場車牌號碼網上拍賣　50個普通車牌總成交63.2萬元

港聞

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

車牌拍賣。（資料圖片）

運輸署首場車輛登記號碼網上拍賣於昨日（24日）順利完成，為期5天的拍賣共有50個普通車牌號碼成功拍賣，總成交價為632,000元。

發言人表示，首場網上競投透過拍賣平台「拍牌易」於2月20日至24日舉行，公開拍賣50個普通車牌號碼，平台運作暢順，各項競投功能，如單次出價、拍賣期間自動出價、拍賣前預設自動出價等運作良好，競投人士在拍賣舉行期間成功透過互聯網參與拍賣並出價競投。

拍賣售出50個車牌號碼，總成交價為632,000元，當中車牌號碼「AA 681」以最高成交價60,000元售出。拍賣所得款項，經扣除舉辦開支後，將全數撥入政府獎券基金作慈善用途。市民可於「拍牌易」網站瀏覽網上拍賣結果的詳情。

成功競投人士須根據由運輸署發出的通知電郵內的指示，在電郵發出的48小時內登入「拍牌易」辦理後續手續，包括填妥「車輛登記號碼發售備忘錄」上有關買主的資料，及於網上繳付有關車牌號碼的買價。成功競投人士會在付款獲確認後約7個工作天收到通知電郵，並可在「拍牌易」下載「發售備忘錄」。

下一場網上車牌號碼拍賣會將於3月20至24日舉行，詳情容後公布。運輸署會檢視運作情況，逐步增加拍賣次數。

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