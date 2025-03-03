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申請公屋｜公屋申請入息審查懶人包　入息資產限額/計算方法/審查程序及文件清單

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

公屋申請入息審查懶人包，入息資產限額、計算方法、審查程序及文件清單，附公屋資格驗算工具。

【公屋 / 入息審查 / 公屋申請】香港不論是置業還是租房皆是一筆不小的開銷，不少人都盼望著能夠成功「上樓」，你是否符合申請公屋資格？

本文整合公屋申請的入息及資產限額、計算方法、審查程序及文件、入息超額等問題，並附有公屋資格驗算工具，讀者可以檢查一下是否合資格，即睇詳情！

公屋申請2025｜公屋申請懶人包　一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢

公屋入息審查｜公屋入息及資產審查所需文件

（1）申請人及家庭成員的入息證明

  • 受僱薪金：固定底薪（僱員薪金證明書）；非固定底薪（聲明書）；受聘於漁船上工作人士（聲明書
  • 自僱收入：有效的商業登記證/小販牌照/漁船牌照/車輛登記文件/的士司機證等副本及相關聲明書
  • 租金收入：（聲明書、差餉及地租繳費通知書副本）
  • 其他收入：股息、紅利、保險收益、定期利息、贍養費、退休金等（聲明書及相關證明文件）
  • 退休或沒有從事任何工作：聲明書及有效學生證明文件副本（如有）
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    （2）申請人及家庭成員的資產淨值證明（香港及香港以外）

    • 土地：持有人證明文件副本、最近期估值報告副本、相關按揭的證明文件副本及聲明書
    • 房產：持有人證明文件副本、最近期估值報告副本、相關按揭的證明文件副本及聲明書
    • 車輛：車輛登記文件副本及聲明書
    • 的士/公共小型巴士牌照：牌照副本、最近期估值報告副本、相關分期付款合約副本、相關按揭貸款的證明文件副本及聲明書
    • 投資（投資項目人士及保險計劃人士）：聲明書
    • 經營業務：有效的商業登記證/小販牌照/漁船牌照/車輛登記文件/的士司機證等副本及聲明書
    • 存款、手頭現金及借出的貸款：聲明書（無需提交文件證明）

    *點擊「聲明書」即可直接跳轉至相關文件

    公屋入息審查｜入息及資產淨值限額

    入息及資產淨值限額：

    家庭人數每月入息限額資產淨值限額
    1$12,940$286,000
    2$19,730$387,000
    3$24,740$505,000
    4$30,950$590,000
    5$37,740$655,000
    6$44,620$709,000
    7$48,970$757,000
    8$54,770$792,000
    9$60,430$877,000
    10人或以上$65,950$945,000

    非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額：

    住戶人數每月入息限額資產淨值限額
    2$23,680$774,000
    3$29,690$1,010,000
    4$37,140$1,180,000
    5$45,290$1,310,000
    6$53,540$1,418,000
    7$58,760$1,514,000
    8$65,720$1,584,000
    9$72,520$1,754,000
    10人或以上$79,140$1,890,000

    有意申請公屋人士，可以使用公屋資格驗算工具，只需回答一些基本問題，即可了解自己是否符合資格。

    公屋入息審查｜入息計算方法

    房署的公屋入息計算方法，分為固定底薪與非固定底薪兩種公屋入息計算方法。

    如申請人為固定底薪

    • 固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入；
    • 每月固定的生活津貼、逾時工作收入、花紅或佣金、其他津貼及獎金的淨收入以填報日期一個完整曆月的金額申報，若該部分金額不固定，則期過去六個曆月的非固定收入總額除以六個月的平均數計算；
    • 年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金以填報前一年內從現時受僱工作收取的總額，除以 12個月計算每月平均收入。；
    • 如果過去半年曾經轉工，則以新一份工作的固定底薪為準，舊職的花紅及雙糧則不用計算。

    如申請人為非固定底薪

    • 非固定底薪人士以填報日期前連續受僱期間的底薪收入總額，再除以該段相應受僱月數或日數平均計算，最長計算期間為6個月。

    公屋入息審查｜資產定義

    居屋申請涵蓋的資產類別包括土地、房產、車輛、的士及小巴牌、投資項目、經營業務、存款、手頭現金及借出的貸款，而當中亦包括香港及香港以外地區的所有資產。

    公屋入息審查｜入息審查不合格

    如入息審查不合格，申請者的公屋申請將被凍結半年，期間不得提交新的申請。在凍結期滿後，申請者可在1年半內提出上訴以恢復申請。但如果是因虛假陳述而被取消資格，申請者則在未來5年內無法再次申請公屋。

    資料來源：房屋署

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