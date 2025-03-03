申請公屋｜公屋申請入息審查懶人包 入息資產限額/計算方法/審查程序及文件清單
撰文： 王月明
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【公屋 / 入息審查 / 公屋申請】香港不論是置業還是租房皆是一筆不小的開銷，不少人都盼望著能夠成功「上樓」，你是否符合申請公屋資格？
本文整合公屋申請的入息及資產限額、計算方法、審查程序及文件、入息超額等問題，並附有公屋資格驗算工具，讀者可以檢查一下是否合資格，即睇詳情！
公屋申請2025｜公屋申請懶人包 一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢
公屋入息審查｜公屋入息及資產審查所需文件
（1）申請人及家庭成員的入息證明
（2）申請人及家庭成員的資產淨值證明（香港及香港以外）
- 土地：持有人證明文件副本、最近期估值報告副本、相關按揭的證明文件副本及聲明書
- 房產：持有人證明文件副本、最近期估值報告副本、相關按揭的證明文件副本及聲明書
- 車輛：車輛登記文件副本及聲明書
- 的士/公共小型巴士牌照：牌照副本、最近期估值報告副本、相關分期付款合約副本、相關按揭貸款的證明文件副本及聲明書
- 投資（投資項目人士及保險計劃人士）：聲明書
- 經營業務：有效的商業登記證/小販牌照/漁船牌照/車輛登記文件/的士司機證等副本及聲明書
- 存款、手頭現金及借出的貸款：聲明書（無需提交文件證明）
*點擊「聲明書」即可直接跳轉至相關文件
公屋入息審查｜入息及資產淨值限額
入息及資產淨值限額：
|家庭人數
|每月入息限額
|資產淨值限額
|1
|$12,940
|$286,000
|2
|$19,730
|$387,000
|3
|$24,740
|$505,000
|4
|$30,950
|$590,000
|5
|$37,740
|$655,000
|6
|$44,620
|$709,000
|7
|$48,970
|$757,000
|8
|$54,770
|$792,000
|9
|$60,430
|$877,000
|10人或以上
|$65,950
|$945,000
非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額：
|住戶人數
|每月入息限額
|資產淨值限額
|2
|$23,680
|$774,000
|3
|$29,690
|$1,010,000
|4
|$37,140
|$1,180,000
|5
|$45,290
|$1,310,000
|6
|$53,540
|$1,418,000
|7
|$58,760
|$1,514,000
|8
|$65,720
|$1,584,000
|9
|$72,520
|$1,754,000
|10人或以上
|$79,140
|$1,890,000
有意申請公屋人士，可以使用公屋資格驗算工具，只需回答一些基本問題，即可了解自己是否符合資格。
公屋入息審查｜入息計算方法
房署的公屋入息計算方法，分為固定底薪與非固定底薪兩種公屋入息計算方法。
如申請人為固定底薪
- 固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入；
- 每月固定的生活津貼、逾時工作收入、花紅或佣金、其他津貼及獎金的淨收入以填報日期一個完整曆月的金額申報，若該部分金額不固定，則期過去六個曆月的非固定收入總額除以六個月的平均數計算；
- 年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金以填報前一年內從現時受僱工作收取的總額，除以 12個月計算每月平均收入。；
- 如果過去半年曾經轉工，則以新一份工作的固定底薪為準，舊職的花紅及雙糧則不用計算。
如申請人為非固定底薪
非固定底薪人士以填報日期前連續受僱期間的底薪收入總額，再除以該段相應受僱月數或日數平均計算，最長計算期間為6個月。
公屋入息審查｜資產定義
居屋申請涵蓋的資產類別包括土地、房產、車輛、的士及小巴牌、投資項目、經營業務、存款、手頭現金及借出的貸款，而當中亦包括香港及香港以外地區的所有資產。
公屋入息審查｜入息審查不合格
如入息審查不合格，申請者的公屋申請將被凍結半年，期間不得提交新的申請。在凍結期滿後，申請者可在1年半內提出上訴以恢復申請。但如果是因虛假陳述而被取消資格，申請者則在未來5年內無法再次申請公屋。
資料來源：房屋署
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