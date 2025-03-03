申請公屋｜公屋申請入息審查懶人包　入息資產限額/計算方法/審查程序及文件清單

▲ 公屋申請入息審查懶人包，入息資產限額、計算方法、審查程序及文件清單，附公屋資格驗算工具。

【公屋 / 入息審查 / 公屋申請】香港不論是置業還是租房皆是一筆不小的開銷，不少人都盼望著能夠成功「上樓」，你是否符合申請公屋資格？

本文整合公屋申請的入息及資產限額、計算方法、審查程序及文件、入息超額等問題，並附有公屋資格驗算工具，讀者可以檢查一下是否合資格，即睇詳情！

公屋申請2025｜公屋申請懶人包 一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢

公屋入息審查｜公屋入息及資產審查所需文件

（1）申請人及家庭成員的入息證明

受僱薪金：固定底薪（僱員薪金證明書）；非固定底薪（聲明書）；受聘於漁船上工作人士（聲明書） 自僱收入：有效的商業登記證/小販牌照/漁船牌照/車輛登記文件/的士司機證等副本及相關聲明書 租金收入：（聲明書、差餉及地租繳費通知書副本） 其他收入：股息、紅利、保險收益、定期利息、贍養費、退休金等（聲明書及相關證明文件） 退休或沒有從事任何工作：聲明書及有效學生證明文件副本（如有） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

（2）申請人及家庭成員的資產淨值證明（香港及香港以外）

*點擊「聲明書」即可直接跳轉至相關文件

公屋入息審查｜入息及資產淨值限額

入息及資產淨值限額：

家庭人數 每月入息限額 資產淨值限額 1 $12,940 $286,000 2 $19,730 $387,000 3 $24,740 $505,000 4 $30,950 $590,000 5 $37,740 $655,000 6 $44,620 $709,000 7 $48,970 $757,000 8 $54,770 $792,000 9 $60,430 $877,000 10人或以上 $65,950 $945,000

非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額：

住戶人數 每月入息限額 資產淨值限額 2 $23,680 $774,000 3 $29,690 $1,010,000 4 $37,140 $1,180,000 5 $45,290 $1,310,000 6 $53,540 $1,418,000 7 $58,760 $1,514,000 8 $65,720 $1,584,000 9 $72,520 $1,754,000 10人或以上 $79,140 $1,890,000

有意申請公屋人士，可以使用公屋資格驗算工具，只需回答一些基本問題，即可了解自己是否符合資格。

公屋入息審查｜入息計算方法

房署的公屋入息計算方法，分為固定底薪與非固定底薪兩種公屋入息計算方法。

如申請人為固定底薪

固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入；

每月固定的生活津貼、逾時工作收入、花紅或佣金、其他津貼及獎金的淨收入以填報日期一個完整曆月的金額申報，若該部分金額不固定，則期過去六個曆月的非固定收入總額除以六個月的平均數計算；

年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金以填報前一年內從現時受僱工作收取的總額，除以 12個月計算每月平均收入。；

如果過去半年曾經轉工，則以新一份工作的固定底薪為準，舊職的花紅及雙糧則不用計算。

如申請人為非固定底薪

非固定底薪人士以填報日期前連續受僱期間的底薪收入總額，再除以該段相應受僱月數或日數平均計算，最長計算期間為6個月。

公屋入息審查｜資產定義

居屋申請涵蓋的資產類別包括土地、房產、車輛、的士及小巴牌、投資項目、經營業務、存款、手頭現金及借出的貸款，而當中亦包括香港及香港以外地區的所有資產。

公屋入息審查｜入息審查不合格

如入息審查不合格，申請者的公屋申請將被凍結半年，期間不得提交新的申請。在凍結期滿後，申請者可在1年半內提出上訴以恢復申請。但如果是因虛假陳述而被取消資格，申請者則在未來5年內無法再次申請公屋。

資料來源：房屋署

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