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腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

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【洗腎／尿酸／腎衰竭】根據醫管局資料顯示，現時約10%港人患有不同程度的慢性腎功能衰退，估計有超過10,000名末期腎衰竭病人。有醫生便引用大型研究，指出其中一個關鍵因素，是與尿酸代謝的「ABCG2 基因」有關。此外，腎臟健康與4大日常生活習慣亦息息相關，當中其中一種惡習，更是打工仔極易中的習慣。

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台灣是洗腎人口比例高企，當地基因醫生張家銘近日就在其個人Facebook專頁發文，解釋其中一個原因是與尿酸代謝的「ABCG2 基因」有關。他引用一項涵蓋20萬人的大型研究指，這基因一旦變異時，就會致尿酸排泄效率下降，時間一久，這「看不見的敵人」可能會一步步侵蝕腎臟功能，造成不可逆轉的傷害。

儘管基因帶來會為腎臟帶來「先天上的脆弱性」，但張家銘指環境與生活習慣亦會有重大影響，更分享4大傷腎習慣，當中一種更與打工仔有關:

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  • 愛吃高鹽高油的濃湯食品
  • 熱愛海鮮內臟等高嘌呤食物
  • 長時間工時、缺乏運動
  • 濫用止痛藥與中草藥

張家銘又舉例，曾有一名中年男患者本身先天已帶ABCG2基因變異問題，再加上後天不良習慣，如因應酬常喝高鹽濃湯，宵夜是鹹酥雞配啤酒，在腰痠背痛時，又偏愛成分不明的中草藥，幾年下來，腎功能就會像是一根過度拉緊的橡皮筋，最終需要洗腎。

張家銘表示，基因檢測可令大眾了解自己的「風險地圖」，例如，有 ABCG2 基因變異的人，應該嚴格控制尿酸值，避免高嘌呤食物，增加水分攝取，並透過規律的運動改善代謝，而這些小小的選擇，就能大幅度減輕腎臟的壓力。

此外，定期健康檢查也至關重要，像是追蹤尿素氮、肌酸酐和尿酸濃度等指標，能讓大家透過早期發現問題，在危險到來前採取行動，不要等到腎臟「尖叫」了才開始重視，因為那時可能已經太遲。

腎病先兆丨早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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腎病先兆丨7類高危群組人士

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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