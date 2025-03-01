圖書減價｜三聯/中華/商務舉行春季大減價　圖書文具精品低至7折+抽獎贏$5000書券

▲ 三聯書店/中華書局/商務印書館/「一本」文化閱讀購物平台，即日起至3月10日舉行春季大減價活動，大量圖書、文具精品低至7折。(Facebook：商務印書館)

三聯書店、中華書局、商務印書館及「一本」文化閱讀購物平台，即日起至3月10日舉行春季大減價活動，大量圖書、文具精品低至7折，購物滿指定金額，更可獲現金優惠券。同場更設有大抽獎活動，送出總值逾10萬元獎品。

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三聯書店、中華書局、商務印書館以及線上文化閱讀購物平台「一本」舉辦春季大減價，提供多項精選優惠，包括中英文圖書單本9折、2本或以上85折，而逾千款特選圖書低至7折，文具精品88折，持有「一本」@SUPer Card更有會員限定，購物可獲最高$100電子現金優惠券！

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此外，每次單一消費折實後滿200元，即可獲1次抽獎機會，獎品總值逾10萬元，當中頭獎5000元書券，第二獎3000元書券，三獎1000元書券，四獎則是「一本」讀書會一年會籍價值699元。

若下載「一本」APP並登記成為「一本@SUPer Card」會員，可獲贈額外9折線上優惠券，單筆折實消費金額滿300元即可升級至銀卡；滿800元則升級至金卡；滿3000元更可升級至白金卡，齊齊享盡全年折扣優惠。

現凡於門市購買童書折實滿200元，其中一本屬新雅、山邊、園丁出版圖書或產品，即送一個「小跳豆限量版鎖匙扣」。

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