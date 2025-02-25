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兒童安全座椅推薦｜消委會測試15款兒童汽車座椅　8款總評4星或以上高分名單

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

兒童安全座椅推薦｜消委會測試15款兒童汽車座椅，8款總評4星或以上高分名單。

【兒童汽車座椅／安全椅／安全座椅／Car Seat】11月1日起，8歲以下且身高未達到1.35米的兒童，乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅，以保障乘車安全。消委會早前測試15款兒童汽車安全座椅，當中8款總評達4星半或4星半，最平$2,520，各位爸媽選購時不妨參考高分名單！

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兒童安全座椅推薦｜消委會測試15款兒童汽車座椅

消委會測試的兒童汽車安全座椅樣本包括15款型號，適用於初生至約12歲的兒童，而測試項目包括安全程度（例如正面及側面撞擊）、使用方便程度、舒適程度、有害物質等。測試發現售價最高的樣本（$6,498）總評只屬中等的3星半，稍遜於一款同組別而售價較低（$5,599），並獲4星總評的樣本。

兒童安全座椅推薦｜8款總評4星或以上

測試的15款兒童汽車安全座椅在本港有售，未有任何一款型號總評奪5星滿分，只有2款獲4星半，另外6款有4星半。以下為8總評4星或以上的兒童汽車安全座椅，點擊圖片放大看詳情：

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兒童安全座椅推薦｜其他7款兒童汽車座椅測試結果

另外，其餘7款兒童汽車安全座椅評分為3星至3星半，點擊圖片放大看測試結果：

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兒童安全座椅推薦｜安全座椅可減低受傷風險約50%

據世界衞生組織資料，4歲或以下幼童適當使用前向安裝的兒童汽車安全座椅，對比沒有使用安全座椅及汽車安全帶，可減低撞擊時的受傷風險約50%，如使用後向安裝的安全座椅更可減低受傷風險約80%；相反，若幼童只佩戴汽車安全帶，則僅可減低受傷風險約32%。

日本福岡市去年發生一宗致命車禍，一輛私家車與一輛公共巴士迎頭相撞，私家車內兩名女童疑因沒有使用兒童汽車安全座椅，僅扣上安全帶，腹部受強烈壓迫致死。

兒童安全座椅推薦｜兒童汽車座椅法例11月生效

由11月1日起，8歲以下且身高未達到1.35米的兒童，乘坐私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備。8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

違反規定的司機會被發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

延伸閱讀：日本《LDK》測試5款BB車　第1名方便攜帶1個動作即可開關

市面上有林林總總的BB車，新手爸媽挑選時，既想方便攜帶，又想兼具功能性，難免感到無從入手。日本雜誌《LDK》測試5款BB車，比較易攜性、駕駛性能和功能性，並根據綜合評分整理出排名，即睇詳情！

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更多食品/日用品/廚具/嬰兒用品/消委會測試報道：

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