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尿袋爆炸｜29歲女用無線尿袋充電突爆炸毀容　廠商急回收【附涉事型號＋品牌】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【無線尿袋／無線充電器／磁吸行動電源／叉電】台灣發生一宗「無線尿袋」（磁吸行動電源）爆炸事件，一名女子被炸傷險毀容，其睫毛、頭髮、左邊臉、眼皮全燒傷。涉事品牌的廠商急回收，據悉該品牌的其他充電產品在香港和網店有售。

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綜合台媒報道，台灣桃園一名29歲謝女士於社交平台Threads發放影片，從閉路電視畫面所見，上周五（21日）下午4時左右，她與同事在辦公室工作期間，手機放在桌上以磁吸行動電源充電期間，突然發生爆炸，火舌直衝女事主頭部，

我一如往常的在打資料，突然我眼前一片黑，我的磁吸行動充在我胸前炸開，我睫毛/頭髮/左半邊臉頰眼皮全部燒傷。

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女事主上載照片，顯示她當時所穿的黑色外套及白色恤衫都被炸穿窿，涉事充電器由原來白色被燒至焦黑。據悉，該磁吸式行動電源是她去年9月在實體店以1550元新台幣（約356港元）購入，品牌為「亞果元素」GRAVITY CS5型號

帖文下有網民留言，指相同品牌充電器的用家，表示使用不到1年已出現問題。有網民聲稱使用同類型產品時，亦曾經發生爆炸意外；或是僅用了半年，機體就開始出現膨脹。

涉事品牌亞果元素在周一（23日）發聲明，表示接獲消息後，已即時聯繫當事人，除了派專員前往探視之外，也提供必要協助及支援。在取得產品後，將送到第三方檢驗單位檢測，進一步釐清事故原因。亞果元素又指，因應原物料更新，出事的型號產品已於去年7月陸續完售，並停止供貨，呼籲大眾若手上仍持有「GRAVITY CS5／CS10」行動電源的生產序號尾數為A／BA／BB，建議先暫停使用，並將產品送回直營門市或維修中心。

據了解，「亞果元素」的行動電源在香港沒有代理，但有部分水貨網站及HKTVmall，仍能下單購買該品牌的磁吸行動電源。

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