啟德體育園｜3男女賣開幕禮門票　官價10元最高售2000元　涉嫌企圖詐騙被捕

▲ 啟德體育園於3月1日舉行開幕禮（資料圖片）

警方偵破網上高價出售啟德體育園2025年開幕禮門票企圖詐騙案。

東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，在2月21日警方接報指有不法分子在網上平台出售3月1日啟德體育園開幕典禮門票，定價高於原價，每張100元至2,000元，警方展開調查鎖定3名賣家，在昨日（24日）晚上行動，拘捕1男2女（16至33歲）報稱是中學生和化妝師，涉嫌在2月21至22日在網上買賣平台出售門票，在其手機中檢獲轉售門票平台的資料，3人已獲準保釋候查，需於3月下旬向警方報到。

東九龍總區刑事部科技及財富罪案調查組處理總督察劉啓彥表示，調查後被捕3名人士只有一位持有真實的電子兌換券，但他補充，在實名登記的門票下，若有人高於票價發售，均有可能觸犯盜竊條例下的欺詐罪。

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文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示，在2月21日經城市電腦售票網售出的是電子換領券，市民在2月27日、28日和3月1日換領實體門票才可以入場。而只是持有電子換領券是無法入場。電子換領券是具名換領實體門票，換領時要核實，如在換領時身份與電子換領券上的名字不同，則無法換領實體門券。此外，換領了實體門票的市民，可以轉贈給家人使用。

啟德體育園周六（3月1日）開幕禮，政府早前在城市電腦售票網發售實名門票換領券，每張10元，每次限購兩張。

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