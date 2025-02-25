姚子羚拍拖︱44歲姚子羚被揭「姊弟戀」　與星二代撐枱腳後齊返香閨斷正

▲ 徐偉棟與姚子羚齊撐枱腳後，直上女方香閨斷正。

【姚子羚 / 徐偉棟 / 星二代】現年44歲姚子羚成功脫單拍拖！姚子羚今日被媒體揭與徐少強和雪梨的兒子、今年42歲的徐偉棟發展「姊弟戀」。

日前，姚子羚與徐偉棟被拍到齊在將軍澳的酒樓撐枱腳，之後徐偉棟更到女方的香閨斷正。期間，子羚十分小心，出入都戴口罩及左右望，似是要低調護愛苗。

香港婚後事丨姚子羚曾遇結婚對象 Elaine寧缺勿濫：可能最終會離婚

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姚子羚拍拖︱不會強調自己

姚子羚可說情路頗崎嶇，在2018年與身家逾億「的士邦」鄭子邦結束3年情後，分手後又遇人不淑，誤搭上「人夫」Raymond，最終她亦揮慧劍斬纜。

回復單身的她曾TVB節目《香港婚後事》坦言對愛情仍然有憧憬，但不會強求，稱：「唔係要搵一個人結婚，而係要遇到一個適合你嘅人，我依家唔係去求職，對我嚟講婚姻係一生一世嘅事。」

早前，姚子羚上森美主持節目《今晚乜都拗》以自身「慘痛」經歷稱：「未結婚有未結婚嘅壓力，成日畀人問我幾時結婚？幾大壓力呀！」又稱自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」，更忍不住激動拍枱。

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姚子羚拍拖︱為徐偉棟影靚相

而星二代徐偉棟現為古天樂旗下藝人，曾參演電影《掃毒3人在天涯》等，更在2022拍攝、2024年播出的電視劇《狀王之王》中與姚子羚合作。

平時喜歡影相的徐偉棟，更在去年1月於個人IG上載為姚子羚拍攝的一輯照片，網民更在帖文留言大讚子羚靚女。

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