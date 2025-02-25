人工智能｜InnoHK基於DeepSeek研首個港式AI模型　政府正試用料年內開放公眾使用

▲ InnoHK資助的香港生成式人工智能研發中心，成功研發全國首個DeepSeek全參數微調大模型。（梁偉榮攝）

香港生成式人工智能研發中心近日基於DeepSeek研發人工智能模型，是全國首個DeepSeek全參數微調大模型。中心主任郭毅可表示，研發團隊向模型輸入大量本港知識，並已研發出系統供政府內部試用，相信日後部分功能可開放公眾免費使用。

新型人工智能模型HKGAI V1由InnoHK 香港生成式人工智能研發中心研發，中心主任、科技大學首席副校長郭毅可表示，模型是建基於DeepSeek的參數，再進行調整和訓練。

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郭毅可稱，模型具備「全參數微調」特性，讓AI模型能不斷更新，是全世界首個具備有關特點的模型，中心獲政府支持，提供本地文化資料、公開資料，以至法律及環保等數據。他指，中心建基於HKGAI V1 模型，已研發出5種系統，分別可用作處理文書、會議紀錄、法律文件等工作。

記者會上郭毅可即席試用其中一個系統「港話通」，提問關於政府三司十五局的資料、本屆政府工作等內容。其中被問到本屆政府政績時，系統能回答實施三隧分流、落實基本法23條立法等。

中心研發模型歷時一年半 孫東：獅子山下的美好創科傳奇

創新科技及工業局局長孫東致辭時透露，港府超過70個部門已開始試用中心研發的文書輔助程式「港文通」。他表示，特區政府積極應對人工智能帶來的變革，「特區政府針對人工智能的發展，方向是明確的，措施是有力的，行動是堅決的。在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，我高興的跟大家說，香港沒有缺席。」他提到，中心由成立至今正式推出由香港研發的大語言模型，共歷時1年半，「從無到有，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇。」

至於公眾何時能使用中心研發的系統，郭毅可表示會先由政府內部使用，然後今年內逐步推展至市民使用，又表示有部分功能會開放免費使用。

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