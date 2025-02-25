  • 19°C
香港時間：2025225日 (二) 19:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人工智能｜InnoHK基於DeepSeek研首個港式AI模型　政府正試用料年內開放公眾使用

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

InnoHK資助的香港生成式人工智能研發中心，成功研發全國首個DeepSeek全參數微調大模型。（梁偉榮攝）

香港生成式人工智能研發中心近日基於DeepSeek研發人工智能模型，是全國首個DeepSeek全參數微調大模型。中心主任郭毅可表示，研發團隊向模型輸入大量本港知識，並已研發出系統供政府內部試用，相信日後部分功能可開放公眾免費使用。

新型人工智能模型HKGAI V1由InnoHK 香港生成式人工智能研發中心研發，中心主任、科技大學首席副校長郭毅可表示，模型是建基於DeepSeek的參數，再進行調整和訓練。

點擊圖片放大
+2

郭毅可稱，模型具備「全參數微調」特性，讓AI模型能不斷更新，是全世界首個具備有關特點的模型，中心獲政府支持，提供本地文化資料、公開資料，以至法律及環保等數據。他指，中心建基於HKGAI V1 模型，已研發出5種系統，分別可用作處理文書、會議紀錄、法律文件等工作。

記者會上郭毅可即席試用其中一個系統「港話通」，提問關於政府三司十五局的資料、本屆政府工作等內容。其中被問到本屆政府政績時，系統能回答實施三隧分流、落實基本法23條立法等。

中心研發模型歷時一年半　孫東：獅子山下的美好創科傳奇

創新科技及工業局局長孫東致辭時透露，港府超過70個部門已開始試用中心研發的文書輔助程式「港文通」。他表示，特區政府積極應對人工智能帶來的變革，「特區政府針對人工智能的發展，方向是明確的，措施是有力的，行動是堅決的。在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，我高興的跟大家說，香港沒有缺席。」他提到，中心由成立至今正式推出由香港研發的大語言模型，共歷時1年半，「從無到有，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇。」

至於公眾何時能使用中心研發的系統，郭毅可表示會先由政府內部使用，然後今年內逐步推展至市民使用，又表示有部分功能會開放免費使用。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

人工智能｜原擬推港版ChatGPT　數字辦：正考慮會否在政府內部直接使用DeepSeek
19:24 2025/02/14
人工智能｜原擬推港版ChatGPT　數字辦：正考慮會否在政府內部直接使用DeepSeek
人工智能｜嶺大為全校師生免費提供DeepSeek-R1　秦泗釗：必須學會與AI共存協作
22:38 2025/02/21
人工智能｜嶺大為全校師生免費提供DeepSeek-R1　秦泗釗：必須學會與AI共存協作

你可能感興趣

人工智能｜原擬推港版ChatGPT　數字辦：正考慮會否在政府內部直接使用DeepSeek
19:24 2025/02/14
人工智能｜原擬推港版ChatGPT　數字辦：正考慮會否在政府內部直接使用DeepSeek
人工智能｜嶺大為全校師生免費提供DeepSeek-R1　秦泗釗：必須學會與AI共存協作
22:38 2025/02/21
人工智能｜嶺大為全校師生免費提供DeepSeek-R1　秦泗釗：必須學會與AI共存協作
孫東 人工智能 創新科技及應用

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾