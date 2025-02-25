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黑心名醫｜男子患血管瘤當「肝癌」醫　被切膽囊兼化療3次判決結果出爐

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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【肝癌／醫療事故／血管瘤／劉翔峰】「黑心名醫」劉翔峰醫療失德一事引起輿論，不少病人同指曾被收取高額醫藥費，做不相關的手術治療，當中一名罹患血管瘤的病人被誤診「肝癌」，被切膽囊和做化療，導致九級傷殘，近日該案的判決書公開。

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綜合內媒報道，於長沙中南大學湘雅二醫院擔任副主任的劉翔峰，於2022年開始被患者及同事爆出，他曾為6名不具相關手術特徵的患者施行手術，導致5人重傷、九級傷殘。劉翔峰被判以故意傷害罪、受賄罪等判監17年，並處罰金42萬元（人民幣，下同）。

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黑心名醫｜患血管瘤被診斷肝癌　強行做化療切膽囊

根據近日披露的此案判決書，其中一名受害病人張先生透露，當初身體並無任何不適，因常規體檢發現「肝佔位7天」，轉介到中南大學湘雅二醫院檢查。經醫生檢查後，懷疑是肝癌，但隨後手術探查確認病人只是罹患「血管瘤」，肝臟未見有惡性腫瘤。得悉後續診斷後，醫生仍堅持對病人進行抗腫瘤治療，並在他腹部埋置了化療泵，切除了膽囊。病人亦遵從醫囑，住院6日後出院，先後再進行3次化療。一年多後，病人只能夠切除部分肝臟，取出了化療泵，更被鑑定為9級傷殘。

黑心名醫｜醫療開支高達８萬元

病人總醫療開支由2014年11月3日首次住院治療開始，到後續進行3次化療，一共花費高達8萬元。劉翔峰正是當時病人的主診醫生之一。

經過幾次化療之後， 病人的肝臟嚴重受損，於2016年4月18日送進湖南省人民醫院感染科治療。同年4月26日，張先生在該院肝臟外一科實施了腹腔鏡右肝後葉切除術，同時移除腹壁化療幫浦。

2022年8月，劉翔峰被爆出醫療違規而被調查，張先生當時意識到可能被「斷錯症」，隨後在劉大華律師陪同下，到湘雅二醫院處調取了自己的部分住院病歷；於2023年1月5日向長沙市芙蓉區法院申請鑑定。

最終，法院判定湘雅二醫院應賠償張先生因診療行為產生的全部損失，判決被告中南大學湘雅二醫院向張先生賠償各項損失共計57萬元；賠償張先生精神損害撫慰金2萬元。

黑心名醫｜不少病人遭殃　強行開刀終生掛「屎袋」

據較早前報道和綜合網民在各討論區說法，劉翔峰頻繁對病人進行高額治療、對急診病人實施機器手術，如發現病人有異物傾向的，劉翔峰通常都按腫瘤先開化療，另外對腸梗阻手術也進行得較為隨意。有網民曾透露，有病人罹患直腸癌，被劉翔峰安排切除腫瘤手術。當時劉翔峰執意做直腸造口術，導致張每天身上都需掛著「屎袋」。術後，劉翔峰建議病人需要自費高價購入營養粉，幫助身體恢復。病人家屬後來才發覺自己購買的是普通的蛋白粉。

相關新聞：惡魔醫生丨50歲名醫為牟暴利虛構病情　亂切病人器官5人九級傷殘一審判決出爐

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