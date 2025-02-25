醫療科技｜李嘉誠基金會已投入3,000萬元　為逾百名病人進行心臟導管手術

▲ 李嘉誇基金會過往6年資助逾100名患者進行心臟導管手術。(養和醫院提供)

「心臟導管介入資助計劃」推行至今逾六年，李嘉誠基金會已投入港幣3,000萬元。逾百名病人按手術種類獲資助金額由港幣18萬元至50萬元不等，當中包括68名病人進行冠狀動脈支架植入手術、20宗經導管主動脈瓣置換手術、11宗二尖瓣或三尖瓣夾合手術，以及10宗左心耳封堵手術。雖然病人因部分精密科技，仍需負擔部分手術費用，但計劃而獲得資助已能大大減輕求醫的經濟壓力。

「心臟導管介入資助計劃」專為有需要及條件符合要求的患者提供手術資助，主要服務四類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人。

計劃下，李嘉誠基金會資助手術相關費用，而養和醫院及參與計劃的醫生則會減收部分住院費及醫生費。養和稱，隨着微創導管技術的長足發展，配合高科技研發的精密心臟植入設備，現時針對不少嚴重病變，如主動心瓣嚴重狹窄或倒流、二尖瓣或三尖瓣閉合不全，都可以考慮採用微創導管介入手術進行治療，為不適合接受開胸手術或長期藥物治療的人士，帶來創傷性較低而成效顯著的治療方案。

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