財政預算案2025︱2元乘車優惠月限240程　10元以上改2折　消息：最遲明年9月分階段實施

▲ 2元乘車優惠作出調整。

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠／長車短搭】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，2元乘車優惠受惠年齡門檻不變，但車費10元以上改為2折，每月上限240程。

消息指，新方案最遲於明年9月分兩階段實施。另外領取交通津貼的開支門檻亦會提高至500元。

消息：與巴士商討 增前段分段收費

政府消息人士形容，是次調整溫和，指有6成公共交通路綫票價為10元以下，而10元以上2折以及限制優惠程數的措施，主要希望受惠者減少「長車短搭」。舉例長者要由金鐘前往銅鑼灣，不乏10元以下的巴士綫可選擇，但若其選擇乘搭車費27元、往來元朗及銅鑼灣的968號過海巴士，2折後就須付5.4元，較原來多3.4元。消息人士形容長者精打細算，有關金額對他們而言「好似搭的士」、會感「肉赤」，相信可鼓勵他們選擇合適出行路綫。

至於優惠程數限制，政府消息人士相信，大部分長者均不受影響，舉例假設長者要乘車到子女家中幫忙照顧孫子，即使一天來回兩次、每程都要轉車，一日8程仍足以應付；且如每天乘搭車船次數不同，在一個月內也可拉上補下，認為有充足彈性。

消息人士又指，八達通需時更新系統，按樂悠咭實名制的經驗，估計需要年多時間，其中「兩蚊兩折」的系統調整相對簡單，相信最遲可在明年9月實施，但車程設限則須貫穿巴士、地鐵等公共交通工具的系統，料需時較長，暫仍未有時間表。

政府消息人士料單計實施「兩蚊兩折」、不計長車短搭行為的改變，首個完整財政年度已可節省6.8億元開支。又提到，現時704條巴士綫中，8成路綫有分段收費，而全程分段收費的約102條，政府正主動與巴士公司商討，推動更多巴士綫設前段分段收費，冀與調整方案一同推行。

交通津貼補貼水平 由400元升至500元

至於「公共交通費用補貼計劃」，由6月起由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，超出500元的開支，政府維持提供三分之一的補貼，每月400元上限不變。

政府消息人士表示，去年全年有關補貼開支為25億，目前每月平均有200萬人受惠，估計門檻增至500元後每月受惠人數將減至190萬人，約10萬人受影響，料每年節省5.4億。

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早前政界傳出的修訂，是長者2元乘車優惠60歲或以上受惠門檻不變，政府將為2元乘車優惠設限，每月上限240程車，即平均每日限搭約8次；10元以上車費則以兩折計算，預計每年可節省數億元。

長者2元乘車優惠是前特首曾蔭權在2011年《施政報告》提出的政策，2012年實施，2022年時任特首林鄭月娥將門檻由65歲下調至60歲。

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