  • 21°C
香港時間：2025226日 (三) 13:14

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025︱2元乘車優惠限240程　10元以上改2折

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2元乘車優惠限240程

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠／長車短搭】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，受惠年齡門檻不變，10元以上改為2折，每月上限240程。

交通津貼補貼水平　由400元升至500元

至於「公共交通費用補貼計劃」，由6月起由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，超出500元的開支，政府維持提供三分之一的補貼，每月400元上限不變。

點擊圖片放大
+11
+10

早前政界傳出的修訂，是長者2元乘車優惠60歲或以上受惠門檻不變，政府將為2元乘車優惠設限，每月上限240程車，即平均每日限搭約8次；10元以上車費則以兩折計算，預計每年可節省數億元。

長者2元乘車優惠是前特首曾蔭權在2011年《施政報告》提出的政策，2012年實施，2022年時任特首林鄭月娥將門檻由65歲下調至60歲。

點擊圖片放大
+6
+5
童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜預算案以湖水藍為封面顏色　陳茂波：代表未來發展大潮中蘊藏無限機遇
12:12 2025/02/23
財政預算案2025｜預算案以湖水藍為封面顏色　陳茂波：代表未來發展大潮中蘊藏無限機遇
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/退稅【不斷更新】
今日 11:09
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/退稅【不斷更新】

你可能感興趣

財政預算案2025｜預算案以湖水藍為封面顏色　陳茂波：代表未來發展大潮中蘊藏無限機遇
12:12 2025/02/23
財政預算案2025｜預算案以湖水藍為封面顏色　陳茂波：代表未來發展大潮中蘊藏無限機遇
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/退稅【不斷更新】
今日 11:09
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/退稅【不斷更新】
財政預算案 陳茂波 網絡熱話 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感