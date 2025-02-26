財政預算案2025︱2元乘車優惠限240程　10元以上改2折

▲ 2元乘車優惠限240程

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠／長車短搭】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，受惠年齡門檻不變，10元以上改為2折，每月上限240程。

交通津貼補貼水平 由400元升至500元

至於「公共交通費用補貼計劃」，由6月起由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，超出500元的開支，政府維持提供三分之一的補貼，每月400元上限不變。

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早前政界傳出的修訂，是長者2元乘車優惠60歲或以上受惠門檻不變，政府將為2元乘車優惠設限，每月上限240程車，即平均每日限搭約8次；10元以上車費則以兩折計算，預計每年可節省數億元。

長者2元乘車優惠是前特首曾蔭權在2011年《施政報告》提出的政策，2012年實施，2022年時任特首林鄭月娥將門檻由65歲下調至60歲。

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