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公務員｜議員點名削打字員　楊何蓓茵：已由高峰期3000人減至120人　職能已變？

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 43 分鐘前

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政府在2027年4月前會削減1萬個公務員職位。（資料圖片）

【公務員／打字員／人工智能／財政預算案】政府擬削1萬個公務員編制，過去常被點名要求削減的包括打字員，認為可用人工智能（AI）取代。公務員事務局楊何蓓茵昨透露，政府高峰期有3000多位打字員，但早在20多年前已停止招聘打字員，經在職轉任等，現只有120多人，職能亦有調整。

削公務員｜早於20多年前停聘打字員 逐步轉任文書助理

楊何蓓茵昨日回覆立法會議員葉劉淑儀書面質詢時表示，因電腦的普及，政府早於20多年前已停止招聘打字員，並透過在職轉任計劃及提供適當培訓，把打字員逐步轉任成文書助理。

她說：

經過多輪在職轉任及自然流失後，成功把高峰期的3,000多名打字員縮減至去年底的120多位。

現時餘下打字員的職能也經調整，除了應用文字處理軟件進行中英文文書處理的工作外，亦有在執法部門或處理大量個人資料的部門（如稅務局），處理資料輸入或其他文書工作。

港府早前推「港版ChatGPT」供內部員工試用，葉劉淑儀關注可否利用此應用程式處理例行文書工作，以便進一步釋放人手。楊何蓓茵說，該應用程式現時處於研發階段，數字辦現階段沒備存有關試用佔政府所有文書的百分比、所節省的時間和人力成本等資料。

長遠而言，該應用程式將有助減省政府人員處理一般文書工作所需人力，讓人手可以用在其他有需要的地方，創造最大價值。

削公務員｜若被列為「受限制職系」 公開招聘需先獲局方批准

至於削減編制安排，楊何蓓茵說，個別公務員職系如未來人力需求不確定，例如有過剩人手或正進行體制檢討的職系，局方會把它們列為「受限制職系」，該等職系須獲局方批准方能公開招聘，而除非該等職系的發展前景明朗，有明顯而確定的人手需求，當局不會輕易給予批准。

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