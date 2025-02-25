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工業意外｜受精進建築天秤前年倒塌意外影響　屯門滿田邨項目延遲落成

港聞

發布時間： 1 小時前

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房委會指屯門滿田邨項目延遲落成。(網上圖片)

房委會回覆屯門區議會區議員查詢時表示，原預計於2024年完工的滿田邨及社區設施(屯門第29區)項目，由於總承建商精進建築有限公司於2022年9月涉及的一宗致命工業意外，項目的完工期需調整至2024/25年度。

房委會稱，總承建商精進建築有限公司於2022年9月涉及的一宗致命工業意外，以致滿田邨工程項目曾需全面停止地盤天秤的運作進行檢測，再加上惡劣天氣及新冠病毒疫情令物料及勞工供應受阻，引致施工進度受到影響。

項目總承建商於2024年第四季起，出現工人被拖欠薪金的事件，導致地盤施工 人數不足，工程出現延誤。面對此情況，房屋署持續督促總承建商採取積極措施解決。 房屋署仍將繼續密切監察地盤情況，督促承建商增加人手

目前滿田邨暫未有預派的安排，而入伙紙將於滿田邨落成後3個月內發出，並隨即替獲編配的租戶辦理入伙手續。另外，位於滿田邨的4層社區健康中心和1層的長者宿位，將於滿田邨落成後分別交由醫院管理局和社會福利署管理。

2022年9月，秀茂坪安達臣道房協地盤發生塌天秤事故，導致3人死亡及6人受傷。除了滿田邨外，麗瑤邨單位入伙日期亦曾延誤。精進建築當時指復工後已盡力追上進度，爭取盡快將公屋單位交付房委會。

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