  • 19°C
香港時間：2025226日 (三) 11:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄｜中文科呈分試閱讀理解攻略　校長分析常見題型謹記3步快速答題技巧

升學教育

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中文科閱讀理解答題有序，華基督教會基華小學林逸龍校長分析常見題型謹記3步快速答題技巧。

 【中華基督教會基華小學/林逸龍/呈分試/校長專欄】一般小學在11月或12月進行第一次考試，亦是六年級的呈分試。所謂「呈分試」，是學校將3次考試的成績呈遞教育局，用於中學學位分配機制中。換言之，呈分試其實是校內試，要獲取佳績，須了解所屬學校考卷的題型、考核範圍及焦點，然後擬訂針對性的答題策略。

就中文科考試而言，絕大部分試卷都會包含「閱讀理解」這部分，而教科書不會載有相關的溫習內容，加上字數偏多，不少學生「望而生畏」。筆者曾任教中文科超過20年，經歷無數次擬卷及無數課堂，發現一些作答竅門。其實，要在「閱讀理解」有優秀的表現，就像參加一場射撃比賽一樣

──快(速度)、狠(果斷)、準(對焦)、通(融會貫通)，不能浪費彈藥，必須對準目標，一矢中的。細心地摸索有效方法，持之以恆地靈活運用，使之成為習慣。

筆者主要從「做卷程序」及「題型分析」兩方面進行講解。

一、做卷程序

「閱讀理解」有別於一般的文章閱讀，有清晰的目標──取分﹗因此，須主動出擊，運用一套策略，有意識地尋找答案，時刻留意自己有否偏離航道。

要以「一目十行」的方式掃讀篇章，同時於每段起始標示段落編號，方便追蹤及參閱。這階段無需過分深究，只需以「感知」理解篇章的大意及主旨。速讀期間，如在各段遇上疑似「中心句」/「主題句」，可加橫線作標記。緊記，要有意識地控制時間，最好在1分鐘內。

第二步︰精讀題目

仔細閱覽每一道題目。其實，每一道題目中都有一詞語是「找答案密碼」，把它圈出來，以幫

助追蹤答案的位置。期間，按常理及速讀篇章所得的印象估計答案，然後以「求證」的角度去判斷真正答案。

第三步︰精讀篇章及找尋答案

「精讀篇章」及「找尋答案」同步進行。題目及篇章均可順序閱讀，因為這兩者大多是順序舖排的。仔細閱讀每一段落時，如發現篇章的某個字詞跟早前在題目中圈出來的「找答案密碼」互相對應，答案就在該位置附近了﹗由於上述概念有點抽象，故以下例子說明︰

步驟說明
第一步︰速讀篇章
第二步︰精讀題目

題目例子︰「為什麼作者在首次看中醫時感到不安？」

判斷「找答案密碼」應該是「不安」。

於是在題目中圈出「不安」

  →「為什麼作者在首次看中醫時感到不安？」

第三步︰精讀篇章及找尋答案

讀到「當我第一次到醫館看病時，心裏為着那些味道苦澀的湯藥而惶恐不安……」

發現「不安」是其中一道題目的「找答案密碼」，在這句中尋求答案。

分析「不安」的原因︰

「當我第一次到醫館看病時，心裏為着那些味道苦澀的湯藥而惶恐不安……」

判斷到答案是「D.他不喜歡湯藥的味道。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

二、題型分析

1.詞語填充

如果看見類似「從篇章中選出合適的詞語，填在________上。」這指示，一般就是「詞語填充」這題型了。這題型主要評核學生應用詞語的能力。據筆者非正式的統計，答案為形容詞的頻率出現最多，尤其是四字詞。筆者試以下列句子為例解說︰

弟弟經自小經常生病，直至升上中學，身材仍然 _____________。

這類題目需要找出詞語之間的搭檔。我們要以______為中心，判斷哪個答案能與「身材」搭檔。「身材」是名詞，______應該是形容「身材」的。最後，我們在篇章中發現「矮小」這詞語，它恰恰可形容身材，加上情境配合，故可確定為答案。

2. 判斷主旨/中心思想

如果看見類似「本篇的主要內容是什麼？」或「本文作者主要抒發什麼情感？」  等問題， 就需要學生判斷主旨/中心思想。這題型主要評核學生的綜合能力。

事實上，很多篇章會在首段的引言或末段的總結中揭示了答案(見例1)。如作者未有在篇章裏作出綜合，則需要抽取各段的中心思想，然後以一句句子歸納，再去判斷答案(見例2)。

竟做這類題目的步驟是怎樣的？現以一例子說明之︰

例1︰

題目︰本文作者主要抒發什麼情感？            
發現︰作者在篇章中末段作出綜合。

「但不變的，是他對病人的關懷，以及他笑容滿面地跟我們打招呼。

→判斷︰與其中一個選項︰「作者與何醫師的深摯感情」最吻合。

例2︰

題目︰本篇的主要內容是什麼？
分析︰作者未有在篇章裏作出綜合，因而需要自行綜合。
第二段︰薯片最初由法國的炸薯條改良而成
第三段︰薯條油炸外，亦開始有焗薯片的出現
第四段︰除鹽味外，廠商加入各種味道
→選出答案︰說明薯片的「起源」及「發展」

總括而言，應付閱讀理解，除了臨場所採用的策略外，更重要還是平日磨練出的中文根底。因此，平日多閱讀，閱讀時多分析文章結構、多留心內容所隱含的深意，並對文章有所感乃致勝之道。根底與技巧俱備，必能成為「閱讀理解達人」。

更多相關報道：

呈分試丨呈分試救得一分得一分　校長分享中文閱讀理解急救法

【呈分試攻略】中文呈分試試卷頁數考題增多　熟習應試技巧提升答題效率

【呈分試攻略】了解中英數常考試題型　按分數分配答題時間提升效率

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 林逸龍 中華基督教會基華小學校長

相關文章

呈分試丨呈分試三大主科各有應試技巧 補習老師公開加強勝算秘訣
15:57 2023/01/11
呈分試丨呈分試三大主科各有應試技巧 補習老師公開加強勝算秘訣
呈分試｜呈分試計算方法中英數佔比重大　資深老師分析：失一分等於失9分
18:56 2024/05/02
呈分試｜呈分試計算方法中英數佔比重大　資深老師分析：失一分等於失9分
呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分
09:00 2024/11/28
呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分

你可能感興趣

呈分試丨呈分試三大主科各有應試技巧 補習老師公開加強勝算秘訣
15:57 2023/01/11
呈分試丨呈分試三大主科各有應試技巧 補習老師公開加強勝算秘訣
呈分試｜呈分試計算方法中英數佔比重大　資深老師分析：失一分等於失9分
18:56 2024/05/02
呈分試｜呈分試計算方法中英數佔比重大　資深老師分析：失一分等於失9分
呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分
09:00 2024/11/28
呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分
校長專欄 中華基督教會基華小學 中小學教育 呈分試 中文科 小學 閱讀

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防