校長專欄｜中文科呈分試閱讀理解攻略　校長分析常見題型謹記3步快速答題技巧

▲ 中文科閱讀理解答題有序，華基督教會基華小學林逸龍校長分析常見題型謹記3步快速答題技巧。

【中華基督教會基華小學/林逸龍/呈分試/校長專欄】一般小學在11月或12月進行第一次考試，亦是六年級的呈分試。所謂「呈分試」，是學校將3次考試的成績呈遞教育局，用於中學學位分配機制中。換言之，呈分試其實是校內試，要獲取佳績，須了解所屬學校考卷的題型、考核範圍及焦點，然後擬訂針對性的答題策略。

就中文科考試而言，絕大部分試卷都會包含「閱讀理解」這部分，而教科書不會載有相關的溫習內容，加上字數偏多，不少學生「望而生畏」。筆者曾任教中文科超過20年，經歷無數次擬卷及無數課堂，發現一些作答竅門。其實，要在「閱讀理解」有優秀的表現，就像參加一場射撃比賽一樣

──快(速度)、狠(果斷)、準(對焦)、通(融會貫通)，不能浪費彈藥，必須對準目標，一矢中的。細心地摸索有效方法，持之以恆地靈活運用，使之成為習慣。

筆者主要從「做卷程序」及「題型分析」兩方面進行講解。

一、做卷程序

「閱讀理解」有別於一般的文章閱讀，有清晰的目標──取分﹗因此，須主動出擊，運用一套策略，有意識地尋找答案，時刻留意自己有否偏離航道。

要以「一目十行」的方式掃讀篇章，同時於每段起始標示段落編號，方便追蹤及參閱。這階段無需過分深究，只需以「感知」理解篇章的大意及主旨。速讀期間，如在各段遇上疑似「中心句」/「主題句」，可加橫線作標記。緊記，要有意識地控制時間，最好在1分鐘內。

第二步︰精讀題目

仔細閱覽每一道題目。其實，每一道題目中都有一詞語是「找答案密碼」，把它圈出來，以幫

助追蹤答案的位置。期間，按常理及速讀篇章所得的印象估計答案，然後以「求證」的角度去判斷真正答案。

第三步︰精讀篇章及找尋答案

「精讀篇章」及「找尋答案」同步進行。題目及篇章均可順序閱讀，因為這兩者大多是順序舖排的。仔細閱讀每一段落時，如發現篇章的某個字詞跟早前在題目中圈出來的「找答案密碼」互相對應，答案就在該位置附近了﹗由於上述概念有點抽象，故以下例子說明︰

步驟 說明 第一步︰速讀篇章 略 第二步︰精讀題目 題目例子︰「為什麼作者在首次看中醫時感到不安？」 判斷「找答案密碼」應該是「不安」。 於是在題目中圈出「不安」 →「為什麼作者在首次看中醫時感到不安？」 第三步︰精讀篇章及找尋答案 讀到「當我第一次到醫館看病時，心裏為着那些味道苦澀的湯藥而惶恐不安……」 發現「不安」是其中一道題目的「找答案密碼」，在這句中尋求答案。 分析「不安」的原因︰ 「當我第一次到醫館看病時，心裏為着那些味道苦澀的湯藥而惶恐不安……」 判斷到答案是「D.他不喜歡湯藥的味道。」

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二、題型分析

1.詞語填充

如果看見類似「從篇章中選出合適的詞語，填在________上。」這指示，一般就是「詞語填充」這題型了。這題型主要評核學生應用詞語的能力。據筆者非正式的統計，答案為形容詞的頻率出現最多，尤其是四字詞。筆者試以下列句子為例解說︰

弟弟經自小經常生病，直至升上中學，身材仍然 _____________。

這類題目需要找出詞語之間的搭檔。我們要以______為中心，判斷哪個答案能與「身材」搭檔。「身材」是名詞，______應該是形容「身材」的。最後，我們在篇章中發現「矮小」這詞語，它恰恰可形容身材，加上情境配合，故可確定為答案。

2. 判斷主旨/中心思想

如果看見類似「本篇的主要內容是什麼？」或「本文作者主要抒發什麼情感？」 等問題， 就需要學生判斷主旨/中心思想。這題型主要評核學生的綜合能力。

事實上，很多篇章會在首段的引言或末段的總結中揭示了答案(見例1)。如作者未有在篇章裏作出綜合，則需要抽取各段的中心思想，然後以一句句子歸納，再去判斷答案(見例2)。

竟做這類題目的步驟是怎樣的？現以一例子說明之︰

例1︰

題目︰本文作者主要抒發什麼情感？

發現︰作者在篇章中末段作出綜合。 「但不變的，是他對病人的關懷，以及他笑容滿面地跟我們打招呼。」 →判斷︰與其中一個選項︰「作者與何醫師的深摯感情」最吻合。

例2︰

題目︰本篇的主要內容是什麼？

分析︰作者未有在篇章裏作出綜合，因而需要自行綜合。

第二段︰薯片最初由法國的炸薯條改良而成

第三段︰薯條油炸外，亦開始有焗薯片的出現

第四段︰除鹽味外，廠商加入各種味道

→選出答案︰說明薯片的「起源」及「發展」

總括而言，應付閱讀理解，除了臨場所採用的策略外，更重要還是平日磨練出的中文根底。因此，平日多閱讀，閱讀時多分析文章結構、多留心內容所隱含的深意，並對文章有所感乃致勝之道。根底與技巧俱備，必能成為「閱讀理解達人」。

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