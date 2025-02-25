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星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統

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撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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謝婷婷攜愛女返港跟家人相聚。

【謝霆鋒/謝賢/謝婷婷】謝婷婷（Jennifer）於2019年無預警下公佈誕女，其後淡出幕前於加拿大定居，繼情人節貼出跟另一半的合照後，低調回港的謝婷婷帶女兒以及外籍男友跟家人見面，更於IG罕晒全家福。

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謝婷婷女兒丨舅父仔霆鋒跟外甥女互動

從謝婷婷分享的照片所見，她帶同愛女Sara跟謝霆鋒、拉姑以及四哥謝賢飲茶，有孫女陪飲茶的四哥笑到合不攏嘴，精神相當不錯，此外，舅父霆鋒餵Sara食點心外，更跟外甥女玩「層層疊」遊戲，整個畫面超溫馨。

另外，婷婷更為女兒慶祝6歲生日，她以英文寫道：「Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. I love you more than all the stars in the sky. 」

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謝婷婷女兒丨愛女生父是比利時人？

除了「一家三口」切蛋糕，其外籍男友跟Sara一起做甜品，謝婷婷更貼出「一家三口」往外地滑雪的照片。霆鋒以滑雪技術高超聞名，未知是否有同行教外甥女呢！

此外，從謝婷婷女兒Sara掛著的姓名牌所見，其全名為「Sara Dejaeghere」，基於其拼寫和結構，Dejaeghere很可能是比利時人的姓氏，惟謝婷婷一直未有透露女兒生父身份。

外界傳聞謝婷婷跟Sara生父於溫哥華讀書時認識，直至近年二人才拍拖，有指男方家境不錯，惟一直未獲當事人承認。不過，謝婷婷的外籍男友似乎已融入家中，從謝婷婷的IG所見，外籍型男舉起Sara做Gym，又陪她碌齡。

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