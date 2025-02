星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統

▲ 謝婷婷攜愛女返港跟家人相聚。

【謝霆鋒/謝賢/謝婷婷】謝婷婷(Jennifer)於2019年無預警下公佈誕女,其後淡出幕前於加拿大定居,繼情人節貼出跟另一半的合照後,低調回港的謝婷婷帶女兒以及外籍男友跟家人見面,更於IG罕晒全家福。

謝婷婷女兒丨舅父仔霆鋒跟外甥女互動

從謝婷婷分享的照片所見,她帶同愛女Sara跟謝霆鋒、拉姑以及四哥謝賢飲茶,有孫女陪飲茶的四哥笑到合不攏嘴,精神相當不錯,此外,舅父霆鋒餵Sara食點心外,更跟外甥女玩「層層疊」遊戲,整個畫面超溫馨。

另外,婷婷更為女兒慶祝6歲生日,她以英文寫道:「Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. I love you more than all the stars in the sky. 」

謝婷婷女兒丨愛女生父是比利時人?

除了「一家三口」切蛋糕,其外籍男友跟Sara一起做甜品,謝婷婷更貼出「一家三口」往外地滑雪的照片。霆鋒以滑雪技術高超聞名,未知是否有同行教外甥女呢!

此外,從謝婷婷女兒Sara掛著的姓名牌所見,其全名為「Sara Dejaeghere」,基於其拼寫和結構,Dejaeghere很可能是比利時人的姓氏,惟謝婷婷一直未有透露女兒生父身份。

外界傳聞謝婷婷跟Sara生父於溫哥華讀書時認識,直至近年二人才拍拖,有指男方家境不錯,惟一直未獲當事人承認。不過,謝婷婷的外籍男友似乎已融入家中,從謝婷婷的IG所見,外籍型男舉起Sara做Gym,又陪她碌齡。

