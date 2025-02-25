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幽門螺旋菌｜男子患胃潰瘍狂吃1種「健康食物」　3個月後慘變胃癌【附醫生拆解防癌謬誤】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【胃癌／大蒜／幽門螺旋菌／殺菌／胃潰瘍】癌從口入，就算是對身體有益的食物亦不宜過量。內地一名男子因為胃潰瘍需要接受治療，但他聽說坊間流傳吃「1種食物」就能夠殺菌防癌，於是一日三餐狂食。沒想到3個月後，居然慘罹胃癌收場。

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據《中國新聞週刊》報道，內地一名60歲男子因長期腹痛去醫院檢查，發現有胃潰瘍，證實感染幽門螺旋桿菌。主診醫生建議男子馬上展開治療，但男子卻聽從坊間流傳「多吃大蒜能殺菌」，照板煮碗認為幽門螺旋桿菌亦能透過多吃大蒜殺滅，於是決定一日三餐，每餐都吃大蒜。

3個月後，男子有天突然劇烈腹痛入院，照胃鏡發現原來胃潰瘍已發展成癌細胞，確診為早期胃癌。

過往有不少研究指出，大蒜富含大蒜素，能殺菌和防癌。不少醫生和營養師亦力薦大蒜是一種天然防癌的調味料。有醫生釐清坊間迷思，指出大蒜素的確能抗菌，但單純吃大蒜是無法殺死幽門螺旋桿菌，更不可能完全預防癌症。

幽門螺旋菌︱幽門螺旋菌6大傳染途徑 + 5大症狀

據瞭解，幽門螺桿菌（Helicobacter pylori），是一種寄生於人類消化道中的微需氧革蘭氏陰性桿菌，呈螺旋或「S」形，一端帶有鞭毛，可於胃部強酸性環境中生存並穿過黏液層，到達上皮表面並牢牢連接，避免被胃排空。

由於傳染性較強，以下6大接觸皆有可能感染幽門螺旋菌，一家人假如同吃同住且不分餐，將具有較高傳染風險：

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浙江中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）醫學院執行院長、副院長劉英超教授指出，有數據顯示，感染幽門螺旋菌患者其中約15%至20%會出現消化性潰瘍，5%至10%發生消化不良，但大部分並沒有明顯的臨床症狀，常見會出現以下5大症狀：

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劉醫生強調指，不少患者受感染後，胃黏膜幾乎都會出現炎症，部分患者可能出現慢性惡化，逐漸出現胃黏膜萎縮、腸化：

特別要引起重視的是，幽門螺桿菌感染者中有約1%的人，會發生胃癌等胃惡性腫瘤。

幽門螺旋菌︱預防感染6大方法

想要避免感染或傳播幽門螺旋菌，醫生建議可遵循以下6點預防感染，高危人士早到醫院進行檢查、盡早治療：

  • 飯前、便後要洗手，勿吃生肉，盡量食用高溫加熱熟食。
  • 注意口腔衛生、餐後刷牙漱口、定期更換牙刷。
  • 家中有成員感染幽門螺旋桿菌，感染者盡量使用自己的專屬餐具，直到完全治癒。
  • 團體用餐時分餐、使用公匙公筷，餐具注意消毒。
  • 兒童是容易感染人體，切勿將食物嚼碎後餵給幼兒，並為兒童準備專用餐具。
  • 避免吸煙、飲酒；避食辛辣、生冷等刺激性食物；飲食要營養均衡，細嚼慢嚥。

胃癌｜8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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