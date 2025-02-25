新女團之爭｜兩隊同日出新歌 IVE師妹Kiiikiii硬撼aespa師妹Hearts2Hearts

K-POP女團競爭一向激烈，要數五代人氣女團，IVE、aespa必定是龍頭。師姐已經鬥到難分難解，就連師妹也要選同一日出歌，掀起連場激戰。



身為女團名家的SM娛樂，一手捧紅少女時代、f(x)、Red Velet及aespa，隊隊都是當代女團標誌。上年aespa憑《Supernova》、《Whimplash》橫掃各大頒獎禮成功登頂，令不少人非常期待SM接下來會推出甚麼風格的新女團。久違5年，SM娛樂終於推出走清純風的新女團Hearts2Hearts（H2H），八人陣容令人直接聯想到國民女團少女時代，而H2H平均年齡得17歲，更有印尼藉成員，引來不少討論。

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至於IVE師妹Kiiikiii，就來自Starship娛樂。原本屬於中小型經紀公司的Starship娛樂，靠女團IVE大紅成功轉虧為盈。隊中「雙塔」兼前IZ*ONE成員張員瑛、安宥真韓國人氣極高，就連小學生都一樣被IVE的魅力所吸引。張員瑛被喻為五代女團神顏之一，外貌身型相當出眾，加上寵粉性格，成功擄獲大批粉絲。至於安宥真，歌精舞勁兼綜藝感一流，同樣圈粉無數。師妹團Kiiikiii一星期前無預警公佈MV，先行曲《I DO ME》MV勁揼本遠赴紐西蘭取景，現時YouTube觀看次數經突破500萬。

▲ （officialstarship@Instagram）



Kiiikiii零預告、零成員資料突襲公開MV的宣傳方式，與兩年前的NewJeans一模一樣。因為充滿神秘感，加上成員個個顏值高又具辨識度，立即備受注視。至於H2H就保留一貫的出道預熱方式，定好日子慢慢出預告，揤牙膏式吊觀眾胃口。H2H出道歌《The Chase》風格相對獨特，副歌大曬刀群舞實力，加上幾位成員貫徹典型高雅「SM相」，難怪有成員一出道就接下音樂節目主持棒。

▲ （Hearts2Hearts@Instagram）





H2H昨日正式出道，3月才出道的Kiiikiii刻意同日上架先行曲，追住對方打。歌曲排行榜立即出現大亂鬥，兩隊暫時大致打成平手，Kiiikiii的《I DO ME》略高幾位。但從網絡風評來說，不論成員、團體風格、歌曲，大家都傾向讚Kiiikiii多些。



不過一切都言之尚早，剛出道條路仍長，一起期待兩隊新女團的發展吧！

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