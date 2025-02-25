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求子辛酸︱陳詩欣打肚皮針孖老公針灸終如願佗B　哭訴3年求子血淚史：從沒想過這麼難

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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陳詩欣求孕過程並不容易，努力3年多才如願懷孕！（IG圖片）

【陳詩欣/新手爸媽/求子辛酸/備孕】前TVB小花陳詩欣（Eunice）自2021年下嫁圈外老公Joshua後，生活富貴，不時以全身名牌示人，因而有「富貴人妻」稱號。雖然物質生活不缺，但Eunice卻在婚後1年開始感焦慮，原來她一直未能成功懷孕，心情跌落谷底，最終努力3年多才如願佗B！

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陳詩欣求子辛酸︱Joshua為老婆肚皮打針求孕

Eunice於情人節當日跟大家分享懷孕好消息，她當時晒出BB超聲波照片，開心留言：「經過了3年的努力，我們終於1+1=3」日前她再發文分享這3年來的求子血淚史，從她上載的影片可見，Eunice一開始已忍不住對鏡頭爆喊，並配上字幕：「從來都沒有想過懷孕會這麼難」，令人心痛。

然後影片就見到Joshua親手為老婆在肚皮打針，似為求子而每天打排卵針，Eunice留言表示：「這是一趟經歷了三年的旅程，從2021年結婚後，都採取順其自然，嘗試了一年後，開始認真用排卵紙去嘗試，但都係失敗，驗孕棒似乎永遠都係一條線。」

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陳詩欣求子辛酸︱尋求醫學上幫助換來的都是一次失敗

由於始終未能成功懷孕，兩公婆在2023年基本上已經做了所有檢查，依然找不到不孕原因，Eunice表示：「我哋決定尋求醫學上的幫助，換來嘅都是一次失敗，這次的失敗令到我們已經喺谷底，基本上沒有重來的勇氣。」

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幸好二人很快調整好心情，並在生活上作出了改變：「我們一起改變心態一起針灸一起做運動，多謝陳生這一年容許我放任地去旅行，2024年尾，我覺得自己已經有心理準備重來這一切，而今次我們最珍貴的禮物終於來了，這一切真的得來不易，我們好珍惜亦都非常期待你的到來，而這段片除咗係一個紀錄，亦都想向現在在備孕路途中迷惘的你們說聲辛苦啦。」

Eunice事後又在限時動態分享備孕過程中，朋友們給予她的安慰，當中她非常感激好友蔡嘉欣在她首次懷孕失敗時，傳了一整頁的長文安慰她：「唔好抑制自己的情緒，要傷心出來。」令她感動得哭到抽搐，她又自爆曾難過得整個月沒有回覆朋友的訊息，最後不忘感激大家在她宣布懷孕後送上的祝福。

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