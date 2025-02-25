財政預算案2025︱政黨建議凍結公務員編制　不合時宜職位重新調配

▲ 明日發表的財政預算案，公務員編制和薪酬備受關注，多政黨要求檢討公務員編制，建議凍結人手、暫停招聘等。（資料圖片）

【財政預算案2025／節流／公務員／】明日發表的財政預算案，節流是一大重點，除了2元乘車優惠有調整，公務員編制和薪酬亦備受關注，多政黨要求檢討公務員編制，建議凍結人手、暫停招聘等。

民建聯建議凍結公務員人數包括合約制公務員；全面檢視公務員職位編制，將不合時宜的職位重新調配，以及凍結公務員與資助機構下年度薪酬。

財政預算案2025︱多議員支持「瘦身」 著善用科技

經民聯不贊成公務員減薪或凍薪，但同樣要求透過檢討制度幫公務員「瘦身」，例如現時科技創新下，部分傳統工種的職位如無需要，可以自動流失清走。

新民黨則指，在財政緊絀下，當局應主動優化人力資源管理，提高成本效益，建議各部門暫停進行招聘最少6個月，靈活調配目前人手處埋工作，期間同步檢視編制。

選委界立法會議員洪雯表示，公務員減薪會引起經濟通縮，建議削減人手編制以節省政府開支。「我認為未來更好的方式是提升行政效率。我們可以減少公務員編制，減少公務員人手，不用這麼多人，來一個『大瘦身』，反而能節省更多。」

財政預算案2025︱楊何蓓茵曾指不能隨便縮減編制

公務員事務局局長楊何蓓茵在月初曾指，開源節流的方法不會互相排斥，會尋找更高效而減省人力的方法，研究簡化程序，也會善用科技，認為未來仍有很大檢討空間。

她又指，局方經常檢討公務員編制，期望運用科技減省人力，但部分空缺要作招聘，不能隨便縮減編制。自2021年至本財政年度在今年三月完結期間，當局一直控制編制數目，刪減約2000個職位。



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責任編輯：戴朗希