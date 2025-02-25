香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】

【香港櫻花情報2025/日本櫻花香港/香港賞花好去處/東涌櫻花2025】踏入2025櫻花季，香港各公園的櫻花已經陸續盛開，東涌赤鱲角機場櫻花園亦已開放予市民賞櫻，今年範圍擴展至海旁一帶，並名為「櫻花海岸」，增設躺椅及草地讓人們休憩。園區部分櫻花樹已開始綻放，大家捉緊賞花期！

東涌櫻花2025｜機場櫻花盛放 即日起開放賞櫻

機場管理局於赤鱲角機場櫻花園由即日起開放至市民賞櫻，園區的櫻花今年第三年開花，範圍擴展至海邊一帶，擴展部分名為「櫻花海岸」，種植了逾100多棵櫻花樹，附近更增設了躺椅及咖啡桌作休憩之用，觀賞小徑上有櫻花圖案，旁邊也有草地讓市民打卡或野餐。園區每日晚上8時設有夜櫻點燈，粉色櫻花配以色彩繽紛的燈光，拍出另一番獨特景象。

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東涌櫻花2025｜賞花期維持至3月底

東涌櫻花園的櫻花品種為「好運來」 ，花期一般在2月至3月，開花後可維持7至14日，現時園內有部分櫻花經已開放，預計會開至三月中，而第二批櫻花將於3月中盛放至3月底。

東涌櫻花園

地點：東涌赤鱲角南路、觀景山

開放時間：8am-8pm

交通及前往方法：

東涌港鐵站B出口，東涌站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行前往，只需約15分鐘；

或乘搭大嶼山北部穿梭巴士路線：S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，在飛機燃料庫站下車，沿觀景路南步行。

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