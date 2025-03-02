港鐵阿伯｜港鐵阿伯坐下大腿劈開佔兩座　逼到隔離女生冇位起身

▲ 港鐵阿伯坐下大腿劈開佔兩座，逼到隔離女生冇位起身。

港鐵座位有限，一人一座才能令更多乘客有機會坐下休息。

然而，有港女在Threads發帖，指日前早晨乘搭港鐵時，靠邊坐在車廂內一張4人位的座椅上，豈料隨後便有阿伯上車坐在她傍邊，將雙腿張開至她「冇位坐」，她無奈起身與對方理論竟反被指責。

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港鐵阿伯｜阿伯擘大隻腳港女冇位坐

港女表示，當日她於港鐵屯馬線烏溪沙站乘車，靠邊坐在一張4人位的座椅上，她特意強調該座位不是關愛座。列車行駛至恒安站時，一位阿伯上車並坐在樓主旁邊，豈料阿伯「擘大隻腳」令一旁的樓主「冇位」，樓主不解「明明坐到4個人個位要比我走」。

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港鐵阿伯｜阿伯反鬧女生

樓主不解又不滿阿伯的無禮行為，「於是我同佢嘈」，據影片可見，樓主輕聲細語與阿伯理論，表示自己坐到位置並不大，為何對方要張開腿至影響他人，阿伯嚴肅望著樓主，表示另一邊是兩位長者，又要求「俾我坐嗰度」，不知是否想坐樓主的位置，隨後欲言又止上下打量樓主，出言辱罵「真係好痴X」。

據另一張圖片可見，在港女無奈起身後，阿伯坐在原先樓主的位置看手機，而有其他乘客坐在阿伯原先的位置上。樓主憤怒表示「取消晒XX（阿伯）兩蚊啦，記住佢，佢恒安上車」。

▲ 在港女無奈起身後，阿伯坐在原先樓主的位置看手機。（取自Threads）

港鐵阿伯｜網民批阿伯：壞人變老

此事引起網民熱議，紛紛斥責阿伯的離譜行為，還有人建議樓主應該當即嚴厲斥責，「建議你鬧人凶狠啲，窒吓窒吓冇晒火氣」、「對著呢啲人唔惡真係唔得，俾在我真係會即刻大聲喝，令佢即刻同我坐返去好」、「忍到手冇大家已經係好市民」、「睇佢個樣就知，只係壞人變老」；有網民猜測，「其實佢想坐你個單邊位，佢仲賴隔離嗰兩個老人家」。

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