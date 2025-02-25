校長專欄︱視錯誤為寶貴機會從失敗中學習　愛官校長鼓勵學生逆境不可怕

▲ 愛官校長用愛因斯坦及羅琳的例子去鼓勵學生。（學校提供）

【愛秩序灣官立小學/校長專欄】偉大的科學家愛因斯坦是全世界公認的「天才」，他提出的「相對論」對不單揭示了人類對時間和空間的理解，並且改變了我們對物質和能量之間關係的看法，為我們理解宇宙的運作提供了基礎，包括黑洞、星系和宇宙大爆炸等現象。然而，小時候的他卻是一個很晚才學會說話、被老師視為笨蛋的學生，他更因為第一次參加大學入學考試很差而被迫重考。

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在普世的價值觀裏，天才應該是「成績優異」、「經常攞獎」、「有很高智商」等等，愛因斯坦卻說：「我沒有特殊才能，有的只是強烈的好奇心。」、「不是因為我聰明，而是因為我與問題纏鬥的時間比較久。」反映其偉大的成就是建基於他在學習過程中頑強不屈，在挫折與挑戰中堅持不懈，他認為「任何從未犯錯的人，也從未嘗試任何新事物。」、「失敗是成功的過程。」由此可知，這位天才是在「錯誤」中學習，從「失敗」中成長。

有時為了追求考試上的高分，教師會教導學生固有的知識，不斷重複地做同樣的事情，直至牢記著答案。只要你不會冒讓自己看起來笨拙的險，就可以安安穩穩地完成學業，考上一間好的中學。其實，真正的學習是在課室裏，跟二十多位不同性格、不同能力的孩子，以及二十多種不同的觀點交集一起，充滿了未知數，豈能用一個標準答案去滿足他們的求知慾呢？而且學習過程應會充滿錯誤與挫折。我們幾乎可以肯定的，是學生一定會犯錯。

因此，愛官多年來都以解決「學習難點」為教學目的。老師們在備課會議上討論同學在考試、在功課、在日常學習表現中出現的學習難點，並透過共同備課、同儕觀課、跟進工作紙等多元化策略，教導同學駕馭「錯誤」，學會如何改變導致錯誤的行為態度，樂意嘗試新策略，以尋求更好的結果。各主科的科主任更於家長日主持講座，與家長們分享相關的教學策略，讓家長明白如何協助子女超越失敗、挫折與阻礙，茁壯成長。

我們將「錯誤」視為寶貴的學習機會，將「從錯誤中學習」常態化，希望透過許多大家都想像不到的體驗學習，包括科創探究、生物科技、天文氣象、藝術創作、生態考察、KOL主播學習、高難度的歷奇活動等等讓學生明白挫折、失敗並不可怕，反而是一個鍛鍊的好機會，我們會帶領同學思考「錯誤的根本原因」，讓學生投入後設認知，學習如何學習。為此，愛官積極推動自主學習、混合式學習，為同學在思想上做好準備，擁有處理「錯誤」的基本流程，也在英文、中文科引進了人工智能，為他們提供了先進的學習工具，協助他們找出自己的「學習難點」。今年，更參與香港教育大學晏子博士的評估素養課堂研究計劃，在中文、英文、數學及常識四科嘗試以評估素養為核心促進學生個人化學習。

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《哈利波特》系列小說的作者羅琳在成名前遭遇一連串的挫折，經濟困頓、關係破裂、工作上四處碰壁，直到她以極度暢銷的年輕巫師受訓故事大獲成功，她才發現她的成就並非來自「成功」，而是「失敗」驅策她去解難才辦得到的。「失敗奪走一切無關緊要的事物。我不再偽裝自己，開始集中精力，完成唯一對我重要的工作。」當她經歷失敗並從中站起來時，她終於不再懼怕失敗。

▲ 愛官校長鼓勵同學在成長路上，經歷失敗並不可怕。（學校提供）

在成長路上，同學們需要經歷失敗才會了解「失敗」、「逆境」、「錯誤」並不可怕，而是重要且自然的學習經驗。作為老師、家長應把握機會訓練他們，教導他們嘗試不同的策略去解難，而不是自己直接幫學生解決問題。為了從錯誤中獲益，孩子必須自己去處理。教育最難能可貴的，是教導學生對學習概念有深度的理解，從而超越前人的想法，或者所謂的基本原理，擁有因應情況變通的能力及永不言敗的堅強意志，勇於挑戰「錯誤」和「失敗」，為人類謀福祉，貢獻社會。共勉之。