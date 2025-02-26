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腸壞死｜女子婚前考驗男友逼體驗生仔痛　電擊3小時致腸壞死下場極慘

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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【體驗分娩／腸壞死】河南一名女子，想在結婚前夕考驗男友，於是帶對方去分娩中心，體驗生仔痛楚。過程進行了3小時，令男方痛到失去意識，導致小腸壞死，需緊急切除。

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綜合內地媒體報道，該名女子聽從媽媽和姐姐要求，在訂婚前一定要讓男友模擬分娩，體驗生仔痛楚，當作「婚前考驗」。男友一開始非常排斥，但女方母親態度堅決，最後只好同意。由於體驗分娩的中心是女友姐姐經營，故前90分鐘由女友手動操作機器，慢慢一級一級往上疊加，接著就保持在12級的疼痛狀態堅持了90分鐘。

體驗分娩｜被逼體驗生仔痛 電擊3小時致腸壞死

該名女子提到，男友從8級開始已有明顯痛感，開始喊叫掙扎，10級開始罵人及哭，進入12級後不斷劇烈呼吸。體驗結束時男子渾身被汗水浸透，已經完全虛脫，只有肚子硬的像木板，直至晚上發現對方嘔吐不止。在一週後因情況惡化而被送醫治療，發現他部分腸子已經壞死，需做手術切除。

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男方母親得知事情經過後，氣得直接取消訂婚，並警告女子不得到醫院探病，同時準備起訴女子及其家人。女子稱，自己和家人並不是故意折磨男友，只是希望讓他能夠體會到未來妻子為他付出的辛苦，女性未來生育的時間和痛苦，大大超過他所承受的。

報道指，男方媽媽獲悉事件後，氣得直接取消訂婚，同時準備起訴女友及其家人。家屬稱男友已經被切除了部分小腸。警告她千萬不要去醫院探望男友，叫她準備好應訴：「法庭見！」

事件引起網民熱議，大批網民紛紛留言批評女子行為，表示「體驗3小時你當是玩呢？」、「這女人家人不正常，沒事搞事」

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常言道生仔十級痛，咁究竟生仔有幾痛呢？作為剛懷孕的媽媽，一定很擔心生產時的10級痛楚。據婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，分娩產程可達10小時。

生產（陰道分娩）分3個產程：

第一產程

由陣痛至子宮頸全開

由作動到宮頸張開，媽媽準備用力推嬰兒出來，通常花費最長時間，並無法預計的痛楚就在這階段，所以需要止痛。

第二產程

由宮頸全開至嬰兒娩出

媽媽宮頸全開至嬰兒出生，媽媽要用力推出嬰兒，就算痛也不可以吸笑氣。

第三產程

胎兒娩出後至胎盤完全娩出

嬰兒已經出生，等待胎盤分離。

產程可達10小時

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方醫生表示用數字分級法，0為不痛，10為對方所認為的最痛。1-3級為輕度疼痛，患者雖有痛感但可忍受，能正常生活；4-6級為中度疼痛，患者疼痛明顯，不能忍受，影響睡眠；7-10級為重度疼痛，疼痛劇烈，不能入睡。

婦女在自然分娩時所承受的痛楚，在醫學上被定為「最高痛感」，分娩的時候從陣痛開始算起，一般整個過程需要8-10小時。陣痛由不規律至有規律，最初由每30分鐘一次至15分鐘，然後會更頻繁，最終為每隔2-3分鐘一次，每次1至1.5分鐘，直至成功分娩胎兒。

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