政黨動態｜新思維計劃6月辦籌款晚宴　狄志遠冀議席有「1的突破」

▲ 新思維今日（25日）舉行傳媒茶敍。（區綽彥攝）

今年底是立法會換屆選舉，新思維主席、社褔界立法會議員狄志遠期望，該黨議席有「一的突破」，擬各派一人戰直選和功能組別，又透露計劃6月中舉行籌款晚宴。

狄志遠：有信心可成功舉辦籌款晚宴

新思維今日（25日）舉行傳媒茶敍，狄志遠透露，計劃在6月中舉行籌款晚宴，有信心可成功舉辦。他期望，晚宴最少籌得30至50萬元，以應付黨的營運開支一年多，更希望可籌得100萬元，為未來的選舉經費作儲備。他說，過去兩年，黨都是赤字營運，每個月開支「5位數字」。上一次新思維的籌款晚宴，原本有兩名官員答應出席，卻在當日早上臨時「甩底」，他呼籲官員今次「畀下面」，促進行政立法關係。

立法會換屆選舉方面，狄志遠評估，對「入閘」有信心，去屆他和副主席黃俊瑯能入閘，這幾年在任「無不能接受的現象」。他希望該黨議席有「一的突破」，透露有多於一名黨友有興趣出選，之後再集體決定。他期望，可以派兩人出戰，一人戰直選、一人戰功能組別；最理想是派三人出戰，兩人戰直選、一人戰功能組別，但要視乎各項條件，如經費。他認為，經過今屆立法會的工作，在街上市民的回應正面了很多，舉例「以前在街上面被人鬧，而家市民係叫我加油，努力堅持」。

做不到百日內提重啟政改議案承諾 狄志遠：任期內做到是自己心願

狄志遠在選舉承諾曾提出，上任百日內要提出要求重啟政改的議員議案，他今日承認做不到，「不多作解釋。」被問到會否在任期內提出，他說，很希望在任期內做到，「是自己的心願」，給選民一個交代，不想不了了之。

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