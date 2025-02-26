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醫療新知丨螺絲式設計可回收　新型心臟起搏器調節心律糾正心跳過慢

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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心跳過慢可以令人出現頭暈及呼吸困難等症狀，嚴重時更可能導致昏倒，甚至有猝死的風險。要使心跳速度回復正常，患者需要植入心臟起搏器。這種埋置式儀器由以往的「有線」演變至如今「無線」，新一代心臟起搏器的體積更少，螺絲式設計更可連接心房與心室，自行調節心跳頻率，即使電池用完，也可以取走更換，更為方便。

心跳過慢 致暈倒及呼吸困難

隨著年齡增長，人的心臟機能會逐漸退化，部分人心跳可能會過慢，即每分鐘少於六十次。香港港安醫院—司徒拔道心臟科專科馮永康醫生指出，人體心臟有名為竇房結的細胞具有起博功能，負責產生正常心跳訊號並且自行調節，這些訊號會經過心房傳送至房室結，它是調節脈博系統的一部分︰

年紀大，系統開始失靈及退化，或會造成心室傳導阻滯，導致心跳變慢，令人出現虛弱無力及呼吸困難等症狀。

正因如此，心跳過慢人士就需要植入心臟起搏器，以刺激心臟令心律回復正常。馮醫生表示，傳統的心臟起搏器是一個有線裝置，要在患者鎖骨底下開一個傷口，再透過導管把電線放入血管並植入心臟內壁，起搏器則安置於左胸的皮下或肌肉層。

雖然傳統心臟起搏器歷史悠久，但並非所有患者適合。馮醫生舉例，體型瘦小及脂肪少人士，可能容易傷口爆裂及引致感染，洗腎患者則需要保留靜脈以方便日後治療，相關人士就需要使用到無線心臟起搏器，不用再在胸口位置植入，體積亦比傳統心臟起搏器細小。

螺絲設計 電池用盡後可更換

馮醫生說，第一代無線心臟起搏器主要經大腿靜脈，進入心房及心室，其特點是儀器設有倒鈎狀的物體，能夠牢牢緊扣心室肌肉，患者不會因此有明顯感覺。每當心跳變慢，患者因日常活動而心跳頻率改變，起搏器就會自行調節心跳頻率。然而，這種心臟起搏器有一缺點—假如電池耗盡，就不能將其取出，需要額外裝設另一心臟起搏器，也因此造就了第二代無線心臟起搏器面世。

第二代心臟起搏器不再使用倒鈎，而是使用螺絲狀物體緊扣心臟，透過特殊工具，可以將它繫著及解開，當需要更換時，就可以像扭螺絲般將其換走。另一特點是，第一代倒鈎狀心臟起搏器只可放入心室，第二代則有兩個裝置，分別可以放入心室及心房，兩者更可互相溝通，從而調節以形成正常心跳，亦不會被外界干擾。

馮醫生補充，植入第二代心臟起搏器只需要局部麻醉便可，手術時間大約一小時半，惟操作與植入傳統心臟起搏器不同，主診醫生必須接受訓練及相關認證，才會進行這種手術。

馮醫生提醒，治療心跳過慢有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的方案。

香港港安醫院—司徒拔道 心臟科專科馮永康醫生

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