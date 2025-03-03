校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

▲ 蕭漢森小學新校舍融入工業風，新校長期望跟學生打成一片。

【保良局蕭漢森小學/沙田/91校網】全港最值得期待的新校舍之一，相信非保良局蕭漢森小學（下稱蕭小）莫屬！蕭小位於火炭的新校舍剛於今年1月入伙，採用組裝合成建築法（MIC），預先在廠房完成內部裝修、配件裝置等工序，再運往工地裝嵌，像「砌積木」般疊起，是本港首間組裝合成比例最高的小學。新任校長李志成期望，工業風的新校舍可為師生及家長帶來新氣象，而自己亦會盡快投入校園生活，跟學生打成一片。

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蕭小新校舍｜政府多項工程均以MIC方式興建

MIC即採用鋼筋混凝土組裝合成建築法去興建的永久性建築，傳統建築方法是「先落成、後裝修」，需要較多工人、建築時間長，地盤亦會有較多物料耗廢。而MIC是一種創新的建築方法，透過「先裝後嵌」的概念，把建築物分成多個獨立單元(俗稱「盒仔」)，預先在廠房完成大部分內部裝修、配件裝置等工序，再運往工地裝嵌，像「砌積木」般疊起，能縮短工地施工時間，減少建築過程受天氣條件、人力資源、施工場地限制影響。

政府多年前已把MIC引入各項公共工程，如香港科學園「創新斗室」、黃竹坑香港大學宿舍、將軍澳紀律部隊宿舍等。

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蕭小新校舍｜前身為「火柴盒」小學

創校於1980年的蕭小，原校舍位於穗禾苑，是一所「火柴盒」的小學，雖然曾進行改善工程，但校內設施仍遜於現有小學校的建校標準，因此獲教育局分配火炭港鐵站旁的坳背灣街重置新校舍。新校舍得到建築署設計師設計，採用MIC建築法，每棟4層的教學樓建築，每個課室內硬件設施齊全，配備多媒體顯示屏、空調、新風系統、儲藏櫃等。

校舍的設計有別一般學校，內外牆採用清水混凝土物料，以工業風為主，每個教學區由4間課室組成，透過創新的摺疊門設計，打破傳統教室的界限，老師可根據不同的教學需要，將教室連結走廊，形成一個綜合的教學活動空間。校舍因採用MIC建築，將建設周期由3至5年縮短減半，並獲得建築署週年大獎「優異獎」。

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蕭小新校舍｜全港首間組裝合成比例最高小學

於今年1月入伙的蕭小，除了迎接新校舍，同時迎來新校長。李志成在同一校網另一小學任教24年，於本學年到任蕭小，他形容是「巨大的挑戰」。

新校舍仍有很多地方需要「執漏」，如天台未有加設圍欄，讓學生日後可在天台種植或環保課題學習；同時打算設立「蕭小樂園」，有攀石牆、滑梯等，讓學生愛上返學。

李校長說，學校是本港首間組裝合成比例最高的小學，佔建築面積三成，優點之一是每個課室之間，可以獨立上課，亦可打通連接半開放式的走廊，讓全級學生在同一空間一起自由地探索與學習，「例如科學科老師準備一個大型月球表面，兩班學生走出中間走廊互動學習，中文科老師又會在走廊講故事，學生又可以一齊聽，提升教學質素」。

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蕭小新校舍｜學校充滿人情味

首次擔任校長就遇上新校舍、新同事、新學生，一切仍在等待李校長逐一認識及適應。他笑稱，自己是一名「貪玩」的校長，每天小息都會坐在籃球場，跟學生玩遊戲，「記得開學時，一名學生主動走到面前，說想認識我，問他原因，原來只是簡單的一句『見你新嚟』，但足以讓我感到學校充滿人情味」。

早前他向學生了解，對新校舍有何意見，有人表示，掛念昔日校舍的綠化園區及昆蟲，「的確諮詢過生態專家意見，如何將蝴蝶引到校園，希望為位處的火炭工業區做一點綠化」；亦有學生好奇「為何學校未髹油？」。他希望，盡量達成學生的願望，為校園加添真色彩同時，盡快跟學生打成一片，投入蕭小的大家庭。

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學校基本資訊 地區及校網 沙田區、91校網 創辦年份 1980年 學校類別 資助 學生性別 男女 辦學團體 保良局 宗教 不適用 學校設施 課室 24 禮堂 1 操場 4 圖書館 1 特別室 STEAM室

語言室

音樂室

活動室

電腦室

視藝室

輔導室

接見室

校園電視台攝製室 學校聯絡方式 地址 新界沙田火炭坳背灣街3號 電話 26041966 網址 保良局蕭漢森小學

▲ 蕭小新校舍為本港首間組裝合成比例最高的小學，著名歌手古巨基亦是其校友之一。（越玲瓏攝）

▲ （越玲瓏攝）

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