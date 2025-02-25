零售電商｜職訓局與天貓校園簽合作協定　黃克競校設中心培訓零售人才

▲ 職業訓練局與天貓校園（環球）簽署合作協定。（職訓局提供）

網上購物已成為不少人的習慣，職業訓練局昨（24日）與阿里巴巴集團旗下的天貓校園（環球）簽署合作協議，將設立全港首個「天貓校園實訓服務中心」，將為職訓局學生提供線上線下零售管理的培訓。

中心將設於職訓局轄下的香港專業教育學院（IVE）黃克競院校，預計今年第三季正式營運，設有新零售培訓區、直播培訓區及倉庫，讓學員實踐店鋪管理、數碼營銷、客戶服務、數據分析及物流管理等零售及電子商貿知識。

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職訓局表示，培訓課程為學生、在職人士和有志從事新零售行業的人士，提供更貼近市場發展趨勢的培訓，培訓計劃將在每學年為職訓局學生提供總時數合共提供總時數不少於1,200小時的線上線下新零售專業培訓及實習機會，完成培訓及實習後，學生將獲頒發完成證書。此外，中心每年度的淨利潤將以獎學金等形式，全數捐贈予VTC商業學科的學生，支持相關人才培訓及發展。

協議下職訓局亦會與天貓校園（環球）將合作，更新新零售相關的教材和教學內容，職訓局會以天貓校園（環球）提供的新零售管理教材為基礎，根據本地零售環境與發展增潤相關教材內容，並融入在合適的教學單元當中。天貓校園（環球）也將為VTC教職員提供工作坊，讓他們掌握線上線下新零售管理的行業趨勢及應用技術。

職訓局副執行幹事沈朝暉表示，合作將進一步加強「產教融合」，為業界培養更多優秀人才，推動香港和大灣區發展的新零售發展。阿里巴巴集團斑馬智行首席戰略發展官邢悅表示，「數商興港」已成本港商業零售界的共識，當中的關鍵正是人才。

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