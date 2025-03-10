旅遊攻略｜住酒店保障自身安全　空姐教入房必做步驟　4大位置要檢查

▲ 住酒店保障自身安全，空姐教入房必做步驟，4大位置要檢查。

【旅遊攻略/酒店安全】全家出遊住酒店，除了希望乾淨、舒適，安全更是首要一環。酒店入房偷竊等事件不時發生，有空姐傳授入住酒店的自保貼士，提醒大家入房必檢查4個位置，以保障自身安全。

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旅遊攻略｜一個動作檢查房內是否有入侵者

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報道，荷蘭皇家航空（KLM）的空中服務員艾斯特（Esther Sturrus）在TikTok拍片分享經驗，指每次入住酒店、旅館時，都會用1招檢查，確保沒有入侵者，點擊圖片放大看詳情：

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旅遊攻略｜「請勿打擾」牌好有用

空姐黛米（Demi Bonita）分享了另一種方法，建議住客將「請勿打擾」牌夾在門與牆壁之間的縫隙，藉此判斷是否有人趁住客外出時進入房間。

旅遊攻略｜入房後必檢查4個位置

有機組人員亦建議遊客入住酒店時，亦檢查房間的4個位置，包括門後、窗簾後方、大型櫃子內部，以及床下，以保障人身安全。

旅遊攻略｜檢查酒店床蝨貼士

此外，不少國家爆發床蝨危機，有遊客入住酒店更遭到叮咬。有15年工作經驗的酒店業員工分享，入住酒店時，應先關燈及拉上窗廉，用手機電筒檢查床單、床角等容易藏匿床蝨的區域。因為床蝨是夜行性動物，在黑暗環境下較容易發現牠們的蹤跡。

▲ 日本網民製「床蝨酒店地圖」。

最近日本再出現床蝨蹤影，早前有日本網民製作了「床蝨酒店地圖」，標示了疑發現床蝨的地點，當中包括不少受港人歡迎的熱門平價住宿。

旅遊攻略｜訂酒店前搜尋1組關鍵字

在日本，床蝨叫作「トコジラミ」，或稱為「南京虫」。在搜尋日本酒店旅館時，可以特別以此為關鍵字，搜尋住客對日本酒店的評價，是否有床蝨出現。

無論5星酒店還是便宜旅館，隨時都會成為床蝨的棲息對象。不過，因床蝨無法抵受高溫，高壓蒸氣消毒可有效殺滅床蝨，因此較具規模的商務及高級酒店，都會使用高壓蒸氣將床單、被單消毒，不太會殘留床蝨。

旅遊攻略｜外遊防蝨4大要訣

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨4大要訣如下：

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