姚子羚徐偉棟拍拖︱姚子羚徐偉棟早已出雙入對　傳暗撻星二代回應暗示有發展空間

▲ 姚子羚暗示與徐偉棟有發展空間。

【姚子羚 / 徐偉棟 / 星二代】現年44歲姚子羚在今日（2月25日）被媒體爆她與42歲的徐偉棟發展「姊弟戀」。二人日前，棟被拍到齊在將軍澳撐枱腳，之後男方更直上姚子羚的香閨斷正。

星二代徐偉棟是徐少強和雪梨的兒子，在2022拍攝、2024年播出的電視劇《狀王之王》中與姚子羚合作。 平時喜歡影相的徐偉棟，更在去年1月於個人IG上載為姚子羚拍攝的照片。此外，翻查社交平台，姚子羚與徐偉棟也有齊出席朋友聚會或睇騷，即是就沒有拍拖，二人關係十分良好。

姚子羚拍拖︱44歲姚子羚被揭「姊弟戀」 與星二代撐枱腳後齊返香閨斷正

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姚子羚徐偉棟拍拖︱大讚徐偉棟是好男仔

有媒體問姚子羚與徐偉棟被拍到齊撐枱腳一事，她解釋當日只是有朋友搬新屋，他們齊去飲茶賀朋友新居入伙而已。

當被與徐偉棟有沒有發展空間？子羚不避嫌大讚他是好男仔，並形容對方是「傾得埋嘅好朋友」，更暗示有機會進展，稱：「大家俾啲空間我哋去了解一下。」

至於徐偉棟同樣指當日有朋友新居入伙，與子羚及一班朋友飲茶後再去「house warming」。

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