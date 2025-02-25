體育盛事｜「LIV Golf 香港站」3.7開賽　韓裔DJ金敏姬任嘉賓

▲ 「LIV Golf」高爾夫球巡迴賽下月上演香港站賽事。

「LIV Golf」高爾夫球巡迴賽，3月7至9日粉嶺高球場上演香港站賽事。韓裔DJ兼音樂製作人Peggy Gou（金敏姬）將於3月8日的「LIV Golf 香港站」第二輪比賽結束後擔任表演嘉賓，當日下午5時許，香港哥爾夫球會粉嶺球場的賽事觀眾村 — 「粉嶺同樂谷」將舉辦派對盛會，為觀眾帶來現場音樂表演。

54 位世界頂尖高爾夫球手將於3月7日至9日在「LIV Golf 香港站」同場競技，包括香港站個人賽衛冕冠軍 Fireballs GC 的安沙（Abraham Ancer），以及由隊長德尚博（Bryson DeChambeau）領軍的團隊賽衛冕冠軍 Crushers GC 。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，非常興奮今年「LIV Golf 2025香港站」音樂會能夠邀得國際知名韓裔電音女王金敏姬擔任表演嘉賓，令到賽事氣氛更加熱熾。他指出，LIV Golf是集「體育+盛事+旅遊」的國際頂級盛事，「LIV Golf 2025香港站」還有不足兩個星期就再度在粉嶺球場盛大上演，是「香港盛匯超級三月」一個重頭體育盛事。粉嶺球場熱切期待一眾國際頂尖高爾夫球手和Peggy Gou到臨，打造一個勁爆全城的頂級體育盛事。

郭永亮指，金敏姬去年曾經來港演出，吸引數以萬計觀眾，亦會發帖或者限時動態宣傳，相信這位巨星首次到臨有135年歷史的香港哥爾夫球會，作為LIV Golf 音樂會的星級嘉賓，會對宣傳香港作為盛事之都的國際形象注入新動力。

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