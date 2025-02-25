  • 19°C
香港時間：2025225日 (二) 19:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

體育盛事｜「LIV Golf 香港站」3.7開賽　韓裔DJ金敏姬任嘉賓

港聞

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「LIV Golf」高爾夫球巡迴賽下月上演香港站賽事。

「LIV Golf」高爾夫球巡迴賽，3月7至9日粉嶺高球場上演香港站賽事。韓裔DJ兼音樂製作人Peggy Gou（金敏姬）將於3月8日的「LIV Golf 香港站」第二輪比賽結束後擔任表演嘉賓，當日下午5時許，香港哥爾夫球會粉嶺球場的賽事觀眾村 — 「粉嶺同樂谷」將舉辦派對盛會，為觀眾帶來現場音樂表演。

54 位世界頂尖高爾夫球手將於3月7日至9日在「LIV Golf 香港站」同場競技，包括香港站個人賽衛冕冠軍 Fireballs GC 的安沙（Abraham Ancer），以及由隊長德尚博（Bryson DeChambeau）領軍的團隊賽衛冕冠軍 Crushers GC 。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，非常興奮今年「LIV Golf 2025香港站」音樂會能夠邀得國際知名韓裔電音女王金敏姬擔任表演嘉賓，令到賽事氣氛更加熱熾。他指出，LIV Golf是集「體育+盛事+旅遊」的國際頂級盛事，「LIV Golf 2025香港站」還有不足兩個星期就再度在粉嶺球場盛大上演，是「香港盛匯超級三月」一個重頭體育盛事。粉嶺球場熱切期待一眾國際頂尖高爾夫球手和Peggy Gou到臨，打造一個勁爆全城的頂級體育盛事。

郭永亮指，金敏姬去年曾經來港演出，吸引數以萬計觀眾，亦會發帖或者限時動態宣傳，相信這位巨星首次到臨有135年歷史的香港哥爾夫球會，作為LIV Golf 音樂會的星級嘉賓，會對宣傳香港作為盛事之都的國際形象注入新動力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

DJ 粉嶺高球場 高爾夫球 表演

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾