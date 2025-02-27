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護士課程2025｜註冊護士起薪高達35K　本港4大護士學校課程一覽部分課程學費全免

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

本港4大護士學校課程一覽。

【護士課程／護士學校／登記護士／註冊護士】本港醫護人員需求持續高企，除了可在大學修讀相關學科外，坊間亦有不少機構推出相關課程，供合資格人士報讀。TOPick為此整理了其中4大護士學校的課程資料，供大眾參考。

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護士課程2025｜1. 醫院管理局轄下護士學校

醫管局在轄下位於伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院的3間護士學校，提供兩年全日制登記護士（普通科）訓練課程，學生完成課程及考試合格後，將會符合資格向香港護士管理局申請登記為登記護士（普通科）。

醫管局登記護士（普通科）訓練課程入學要求

申請者須操流利廣東話，並能書寫流暢的中、英文，且必須符合下列資格：

持有香港中學會考成績之申請者

  • 修畢中五課程，或具備同等學歷

持有香港中學文憑考試成績之申請者

  • 取得五科成績達第二級或以上：包括中國語文、英國語文、數學，及甲類科目（核心／選修科目）及乙類科目（應用學習科目）其中任何兩科，或具備同等學歷；以及
  • 在乙類科目（應用學習科目）取得「達標」成績，會被視為等同於香港中學文憑考試科目成績達「第二級」

醫管局登記護士（普通科）訓練課程課程收費

全期學費將由醫管局全數資助，但學生須在開課前自費完成健康檢查及購買個人人身安全保險，臨床實習期間亦須自費購備制服穿著。

醫管局登記護士（普通科）訓練課程申請方法

此課程目前僅接受網上申請，而2024-25年度入學已於2024年8月9日截止報名，如有意申請下年度的課程，可留意醫管局網站

護士課程2025｜2. 養和醫院護士學校

養和醫院是全港首間設有註冊護士、登記護士及助產士訓練學校的私營醫院，而養和醫院護士學校目前可以修讀護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科) 課程，年期為2年全日制，並以英語授課。學生修讀課程期間，理論課堂及臨床實習將交替進行，臨床導師均接受特殊培訓，經驗豐富，能在專業路上為學生提供指導及支援。

此外，課程的學習資源亦非常充足，學校在護理技術實驗室備有最新模擬病人型號，學生除了可以享用免費電子學術資源，院校更會為每名學生免費提供i-Pad，以及個人學術及心理支援。

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    • 養和醫院護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科) 課程入學要求

    香港中學文憑考試申請人：

    • i. 考獲香港中學文憑考試五科（包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類和乙類科目）第二級或以上; 及
    • ii. 符合香港護士管理局制訂之最低入讀登記護士培訓課程要求

    持有學士學位/副學士學位/高級文憑申請人：

    • 申請人須順利完成認可機構提供之課程，並符合香港護士管理局制訂之最低入讀登記護士培訓課程要求。

    正修讀學士/副學士/高級文憑課程申請人：

    • 申請人須順利修讀認可機構提供之課程，並符合香港護士管理局制訂之最低入讀登記護士培訓課程要求。

    養和醫院護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科) 課程收費

    學費全免

    養和醫院護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科) 課程報名方法

    有意報名人士可在填妥申請表格後，連同證件相電郵至studentrecruit@hksh.com，亦可將表格郵寄至養和醫院護士學校。本年度課程目前已截止申請，有意申請下年度課程的人士可留意養和醫院護士學校網站消息。

    護士課程2025｜3. 聖德肋撒醫院護士學校

    聖德肋撒醫院護士學校於1969年創校，目的是培訓護士學生能以基督信、望、愛的精神提供稱職和優質的醫護服務。院校目前可修讀普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程，以及護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）。

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    3.1 普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程

    聖德肋撒醫院護士學校普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程獲資歷架構第四級，為2年全日制課程，以英語授課。學生畢業後，可向香港護士管理局申請成為專業登記護士。

    聖德肋撒醫院普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程入學要求

    申請人需符合香港護士管理局最低入讀護理課程要求，即考獲香港中學文憑考試五科（包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類和乙類科目）第二級或以上

    聖德肋撒醫院普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程收費

    課程收費為港幣132,300元，另收取申請費300元

    聖德肋撒醫院普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程報名方法
    有意報名人士可在填妥申請表格後，連同申請費支票或銀行匯票、證件相及相關文件寄往聖德肋撒醫院護士學校。

    課程首輪報名截止日期為2025年2月7日（已截止），面試已於同年2月24日開始；而次輪報名截止日期則為2025年7月18日，面試將於同年7月28日開始。

    3.2 護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）

    聖德肋撒醫院護士學校護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）獲資歷架構第五級，為3年夜間兼讀制課程，以英語授課。學生畢業後，可向香港護士管理局申請成為專業註冊護士。

    聖德肋撒醫院護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）入學要求

    • 為香港護士管理局登記護士
    • 已獲取本港認可之高級文憑／副學士學位
    • 考獲香港中學文憑考試五科（包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類和乙類科目）第二級或以上

    此外，申請人亦需符合香港護士管理局入讀登記護士課程要求。

    聖德肋撒醫院護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）課程收費

    課程收費為港幣150,000元，另收取申請費300元

    聖德肋撒醫院護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）報名方法

    有意報名人士可在填妥申請表格後，連同申請費支票或銀行匯票、證件相及相關文件寄往聖德肋撒醫院護士學校。本年度課程的申請截止日期為11月30日，詳情可參考課程網站

    護士課程2025｜4. 仁安醫院護士訓練學校

    仁安醫院護士訓練學校目前可修讀醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程，普通科護理高級文憑（登記護士）課程，以及護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）。

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    4.1  仁安醫院醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程

    仁安醫院護士訓練學校醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程獲資歷架構第二級，分別提供6星期全日制或26星期兼讀制上課模式，以粵語及簡單英語授課。課程內容除了理論及課堂實習外，更會安排學員到醫院實習，而表現優秀者可獲推薦於仁安醫院工作，員工日後亦有機會獲推薦入讀登記護士課程。

    學生完成課程後可獲得兩個資歷，分別為醫護支援人員(臨床病人服務)訓練證書及美國心臟協會基本生命支援術證書（自費課程），畢業後可申請醫院管理局轄下3A級病人服務助理之職位。

    仁安醫院醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程入學要求

    • 香港中三或以上程度
    • 能操流利粵語，擁有基礎英語水平

    仁安醫院醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程收費

    • 全日制 HK$8,400
    • 兼讀制 HK$8,900

    仁安醫院醫護支援人員（臨床病人服務）訓練證書課程報名方法

    有意報讀課程人士可在網上提交申請表格

    4.2  仁安醫院普通科護理高級文憑（登記護士）課程

    仁安醫院普通科護理高級文憑（登記護士）課程為2年全日制，以英文授課。完成課程後，學生可向香港護士管理局註冊成為登記護士（普通科）。

    仁安醫院普通科護理高級文憑（登記護士）課程入學要求

    • 操流利廣東話及英文
    • 考獲香港中學文憑考試五科（包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類和乙類科目）第二級或以上
    • 申請人需符合香港護士管理局入讀登記護士課程要求

    仁安醫院普通科護理高級文憑（登記護士）課程收費

    港幣138,000元

    仁安醫院普通科護理高級文憑（登記護士）課程報名方法

    本年度入學課程目前已截止報名，如欲報讀下年度課程可留意仁安醫院護士訓練學校網站

    4.3 仁安醫院普通科護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）

    仁安醫院普通科護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）為3年兼讀制，同樣以英文授課。完成課程後，學生可向香港護士管理局註冊成為註冊護士（普通科）。

    仁安醫院普通科護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）入學要求

    • 為香港護士管理局登記護士
    • 已獲取本港認可之高級文憑／副學士學位
    • 符合香港護士管理局制訂之最低入讀註冊護士培訓課程要求

    仁安醫院普通科護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）收費

    港幣177,000元

    仁安醫院普通科護理專業文憑（登記-註冊護士轉制課程）報名方法

    本年度入學課程目前已截止報名，如欲報讀下年度課程可留意仁安醫院護士訓練學校網站。

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