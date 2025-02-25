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新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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何依婷得天獨厚，懷孕7月肥胎不肥人，而且愈來愈有貴氣！

【何依婷/新手媽媽/懷孕】TVB小花何依婷日前踏入31歲生日，並以一身貴氣Look慶生，她自2023年底與富貴圈外男友Cedric結婚後，火速造人成功，如今懷孕7個月的她肥胎不肥人，但坦言見到甜品流晒口水，只是不敢吃太多，並獨創「望梅止渴」的方法！

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新手媽媽何依婷｜懷胎7月貴氣look慶31歲生日

何依婷前年年底與富二代男友拉埋天窗，並火速造人成功，現時已懷孕7個月的她，早前決定忍痛辭演TVB重頭劇《新聞女王2》，好讓自己專心安胎。如今過住幸福準媽媽生活的她，日前踏入31歲生日，亦是她產前最後一個生日，她就悉心打扮以富貴Look慶祝這個特別的日子。

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她在社交平台分享生日美照，見她穿上CHANEL 2025新款Tweed jacket，配上白色連身裙，並紥起公主髮型和夾上巨型黑色蝴蝶結髮飾，再配上CHANEL耳環、Hermès頸鍊及戒指，極為貴氣，但由於手腳纖幼，加上精緻妝容，高貴得來又不失少女味，獲網民讚她佗得靚，是「最美孕婦」！

何依婷留言表示：「Happy Birthday to ME（祝我生日快樂），30+1，三十除了加多一歲，今年還會加多一個寶貝、一個身份、一個責任，期待。」網民也紛紛送上生日祝福。

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新手媽媽何依婷｜見到甜品流口水靠1招望梅止渴

早前何依婷出席公開活動，就透露懷孕的感覺很神奇，而且因為肚子愈來愈大，不能吃太多，只可以少食多餐，更自爆懷孕後特別愛吃甜食，例如朱古力、蛋糕、糖果，每次見到雪糕、蛋糕都會流口水，但她不敢吃太多，每當想吃的時候，便上網看人整蛋糕，藉這個方法「望梅止渴」！

她又表示只重了十幾磅，因一吃東西就頂住個肚，所以唯有喝多些湯水吸收營養。講到佗B女，她坦言知道老公心底裡很想要女孩子，至於會選擇順產還是剖腹？她就表示未決定，現時正準備BB房及走佬袋。

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