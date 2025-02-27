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牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 56 分鐘前

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牛津大學研究揭常吃1種食物最長壽，這個習慣做過龍「益壽變折壽」。

【長壽秘訣／牛津大學／長壽飲食】英國牛津大學最新發布研究，指出人類長壽原來與25大因素有關，當中最讓人意外的是，環境因素對於壽命影響甚廣，而多吃1種食物則有助延年益壽！

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據《每日電訊報》報道，英國牛津大學上周三（19日）發表一份關於長壽的研究，指出後天因素對長壽的影響比先天因素重要近10倍。研究團隊以英國人體生物資料庫（UK Biobank）50萬人資料，評估164個環境因素、22種重大疾病遺傳風險，就老化、年齡相關疾病、早逝等情況進行數據分析。研究團隊發現，當中有25種環境因素與壽命長短有關，其中有2種屬先天因素。

點擊下圖即睇延壽因素：

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  • 食芝士（最長壽因素）
  • 屋裡有明火取暖
  • 就業
  • 有健身習慣
  • 與伴侶同住
  • 家庭收入較好
  • 規律運動
  • 受良好教育
  • 住獨立屋
  • 有午睡習慣
  • 容易曬黑
  • 亞洲人種

點擊下圖即睇折壽因素

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  • 吸煙（最折壽因素）
  • 常常感到厭倦
  • 貧窮
  • 10歲時身高較矮
  • 10歲時身形較肥
  • 租住公寓或公共住宅
  • 母親在分娩前後有吸煙習慣
  • 失業
  • 2年內遭逢經濟困難
  • 生活缺乏熱情
  • 午睡過長
  • 每天睡逾9小時
  • 經常疲勞

長壽研究｜環境或比遺傳更影響壽命

透過分析居住環境、飲食內容、起居行為、生活條件等因素，研究團隊發現食芝士和屋裡有明火取暖是最有效幫助長壽的因素。相反，吸煙則是最令人折壽的因素。研究人員亦根據血液蛋白質濃度評估衰老速度，與生活方式、健康狀況等資料尋找關聯。結果反映，環境因素能使患病死亡率提高，而遺傳因素則影響甚微。以肺癌為例，惡劣的環境因素會對患者有更深影響。相反，只有患認知障礙症的遺傳因素比環境因素影響較大。團隊亦指出，這些因素其實大部分都可以改變，只要改掉不良生活習慣，就可以延年益壽。其中，「吸煙」與多種疾病有關，會大大增加折壽風險。

該項研究刊登於《自然醫學》雜誌。

長壽秘訣｜自測29項「長壽特徵」

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