吳泳偷食人夫｜再爆錄音揭人夫首次偷食小薯茄吳泳經過　新婚妻喊話質問：新「分」快樂

▲ 再爆錄音揭人夫首次偷食小薯茄泳泳經過，新婚妻喊話質問：新「分」快樂。

【小薯茄 / 吳冰 / 阿冰 / 吳冰細妹 / 吳泳 / 出軌】小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指介入別人婚姻，搭上有婦之夫的健身界網紅William。

新婚3個月的William太太FaFa Tse自昨日（24日）凌晨在個人IG限時動態以「我老公偷食小薯茄泳泳」為題瘋狂爆料。幾小時前，更上傳錄音還原還第一次「偷食經過」。

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阿冰妹妹吳泳｜FaFa爆錄音怒斥William：健身界之恥

人妻FaFa怒斥William是「健身界之恥」，她貼出與老公的對話錄音。

她標註對方並質問道：「點樣可以舒服呀？你講一句我想大隻3kg，係咪可以大隻3kg吖？係咪講一句我就會舒服啲？即使我攞晒你所有嘢，即使你而家俾人鬧到咁，我都唔覺得舒服呀！你明唔明呀究竟？我點樣會舒服呀？你而家咁樣，我幫你建立嘅所有嘢，而家俾你親手摧毀晒，我點樣舒服呀。」

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阿冰妹妹吳泳｜錄音揭William首次偷食經過

第二段錄音中，William疑被追問第一次「偷食」吳泳的經過，他說：「我就無嘢做坐咗喺度，跟住同佢傾計……（FaFa：跟住呢？就搞嘢喇？）跟住就越傾越埋。」；FaFa再問：「咁佢如果唔想，佢唔會同你一齊搞㗎喎，佢明知你有老婆，點解會咁樣嘅？」，他答道：「我唔知佢咩心態。」大婆續問：「佢完全無推開過你就咁喇？……（男方支支吾吾不語）係咪呀？你開頭搞佢佢完全無推開？」

FaFa在這段錄音截圖上，有一張半邊面的合照，是一男一女親密貼倆，女方跟吳泳相似，FaFa寫著：「Your new wife」；又表示：「唔好再留戀，唔好再俾機會，只係想斷絕關係，腦海瀝瀝在目個上床既（嘅）畫面，我每次眨眼都係心痛，眼唔敢再眨一下，同自己講：唔好再俾同一個人，一二再二三傷害我，我都係人。我講一次 聽一次佢把聲 我都碎多次 唔好俾自己返轉頭」。

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阿冰妹妹吳泳｜FaFa貼婚照：新「分」快樂

後一個限時動態FaFa貼婚照又說：「到底係幾強大/幾絕望，先可以祝我，新分快樂」；還寫下《16號愛人》歌詞：「你哪熱唇她吻我又吻」；她標註William：「唔好再pt girl fd /唔好flirt學生/生性。你上床3次就開心，俾人話就唔想？人要承擔後果，我用婚姻承諾一生扶持你，而家我有我理想不到承擔了。到你～再也不見。」

最後一個顯示動態，FaFa表示此事與他人無關，問題僅在「健身偷食二人組」William和吳泳：「間到聲明好支持。本身係觀眾認識到你哋，係一種緣分亦係幸運，因為你哋真係人好好，無架子，好貼地，而且喺你哋身上好多觀眾都快樂。」

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