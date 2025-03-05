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Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【中風／腦出血／生命鬥士】現年29歲的芷琦是一名中風患者，在出事前，她的人生本來是過得十分平坦，出身小康的她自小深受父母愛錫，又聰明好學，於城市大學修畢學位後，便主力從事翻譯工作。豈料，4年前突如其來的中風，卻令她右邊身癱瘓，生活從此出現翻天覆地的變化。幸得母親一路扶持，她才成功走出人生低谷。

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Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

2021年7月出事那天

活潑好動的芷琦，自小便熱愛運動，不時會去游泳、攀石、行山，她記得2021年7月中某天，她剛完成空中瑜珈的試堂，惟不久她便於分享會中突然暈倒。而芷琦媽媽則指當天情況其實十分危急，她初時收到的電話只是交代女兒因暈倒入院，當她趕到醫院時，才被告知女兒因腦出血不醒人事:

我入到醫院，見到個女插滿喉，至知好『大鑊』，醫院姑娘更不停叮囑我們家屬要在芷琦旁邊呼喚叫她『千祈唔好瞓』，之後有醫生就同我講佢腦中風，要緊急開腦，手術由下午一直做到夜晚，之後更需要入住ICU觀察。

芷琦再醒來已是2星期後的事，她指第一眼醒來的感覺是十分恐懼：

我一開始是『斷片』完全唔知發生咩事...只知道右半邊身動不了...當時因為疫情又無家人在身邊....令我好驚。曾經在醫院大叫大嗌，姑娘一度以為我有精神問題。

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中風陷人生低谷 

芷琦脫離危險期後，在伊利沙伯醫院留院期間，由於疫情關係，未能安排家屬探訪，因此母女之間的溝通只可倚賴視像電話。直至之後芷琦被轉送到九龍醫院療養，她的母親才首次見到多日未見的愛女，芷琦母親回憶當時見面心情:

第一次見返女兒又開心但心又很痛，但我忍住唔喊，因為我怕影響女兒心情...

由於左腦出血，芷琦右邊身的活動能力大受影響，日常生活包括大小二便、沖涼均要倚賴他人，面對這種情況，她指一開始是難以接受，終日以淚洗面:

中風之後連字都寫唔到，加上我又係一個好好動既人，因此我係好崩潰...我成日唔明個天點解咁對我...

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靠母一句重燃鬥志

面對女兒因中風半癱致意志消沉，她的母親並沒有與她一樣自悲自憐，反而不停鼓勵愛女重新振作，叫她無需因此感到害怕： 

每當女兒內疚時，我都成日同佢講...唔使驚！你呢條復康路雖然漫長...但媽咪一定會陪你走下去。

見到母親的不離不棄，芷琦亦決定重新收拾心情，拾難而上。芷琦於九龍醫院休養1個月後，便被安排出院回家。為了避免錯失中風半年復原黃金期，芷琦在母親的陪伴下，期間一直十分勤力去嘗試不同的療程，如中醫針灸、物理治療，晚上又被扶到樓下公園不斷訓練。皇天不負有心人，她終於在2021年12月在無人攙扶下成功自己站起來及慢行。而香港耀能協會其後安排了上門物理治療，更大大省卻了母女2人的交通時間，令芷琦情況不斷進步。現在單從外表而言，看不出與普通人的分別。不過，她笑言其實因為曾做了開腦及重放頭骨手術，只要撥開頭髮，仍可見當中的疤痕及凹位。

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重新出發

芷琦中風期間，她的公司一直為她保留原有的翻譯職位，因此通過數年的休養，眼見已可以生活自理如常，於是芷琦決定於2024年1月正式復工。大病過後的她，更懂得活在當下及珍惜家人，她表示未來最大目標是可以重回中風前的狀態，並想借今次訪問向身旁母親表達感謝:

好多謝你對我一直的支持，我答應你我會繼續好好努力，令你放心。

而她的母親則微笑回應:

我不覺被佢拖累，反而好感恩佢出事時，至少自己現在仍然有體力能力去照顧佢。佢未來條路仍然好長...我好希望一直陪佢走下去。

香港耀能協會將於3月15日於圓方戲院舉行《紅豆》電影慈善專場，希望藉是次活動，為協會的康復服務營運、多元化創新發展及自負盈虧服務籌募經費，讓協會可以幫助更多有需要的人士，包括中風症患者開展二次人生。活動網址︰https://bit.ly/3XfSXXC

 

 

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