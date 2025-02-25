教師釘牌｜去年15名教師涉暴動或非法集會等遭釘牌　8宗涉「師生戀」

▲ 教育局披露，去年共12宗教師涉專業失德被釘牌。

教育局去年處理300多宗教師違反專業操守個案，其中4宗與2019年社會事件相關，教育局今日（25日）補充，71宗被取消註冊（俗稱釘牌）個案中，有15人涉及暴動、非法集會或刑事毁壞等罪行。

教育局就立法會教育事務委員會早前有關教師專業操守的會議，提交補充資料，交代個案涉及的違法或專業失德行為。71宗教師釘牌個案中，99%個案涉及檢定教員，其餘1%則屬准用教員。

其中59宗均涉及違法而被釘牌，另外12宗涉嫌專業失德。違法行為個案中，主要涉及詐騙和盜竊的各有14宗，有10宗主要涉及虐兒，另外有6宗主要涉及性罪行。

有15宗違法個案未獲歸類，教育局表示，涉及罪行包括刑事恐嚇、襲擊、暴動、非法集會、刑事毁壞、管有攻擊性武器、管有危險藥物等。

此外，12宗專業失德個案中，包括8宗涉及「與學生有超越師生關係的交往」，餘下4宗涉及在校內觀看和下載色情資訊、與學生有不恰當的身體接觸等行為。

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