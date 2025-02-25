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假日好去處｜「龍城美食潑水泰繽紛」4月11至13日舉行　設泰國特色市集、泰拳表演賽

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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「龍城美食潑水泰繽紛2025」將於4月11日至13日在賈炳達道公園舉行。（受訪者提供）

「龍城美食潑水泰繽紛2025」將於4月11日至13日在賈炳達道公園舉行，今年除了保留泰國特色市集和潑水體驗環節，亦有泰拳表演賽、泰國明星表演節目等。

活動由九龍城民政事務處、九龍城區議會及九龍城區居民聯會聯合主辦。主辦方說，旨在通過豐富多彩並具有泰國特色的節目和活動，配合特區政府「18區日夜都繽紛」以及「無處不旅遊」，提振地區經濟，同時亦促進香港與泰國之間的文化交流。

市集所收租金  將全數轉化為「市集消費劵」免費派給市民

主辦方指，今年，市集所收取的租金，將全數轉化為「市集消費劵」，免費派發給市民，希望能真正「促經濟，惠市民」，讓市民及商戶雙雙受惠，達至雙嬴效果 。市集招商即將開展，有興趣參與的商戶可聯絡主辦機構索取相關申請資料。

「龍城美食潑水泰繽紛2025」將於4月11日至13日在賈炳達道公園舉行。（受訪者提供）

市集招商即將開展

主辦方指，泰國特色市集將設置多個特色攤位，其中泰式美食的攤位，能讓參與者品嘗到地道的泰國風味；文化攤位亦將展示和銷售泰國特色的手工藝品，讓市民及遊客在享受美食的同時也能體驗泰國的文化魅力；泰式按摩攤位讓參加者無須飛到泰國便能體驗一流的按摩服務 。

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