香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯

▲ 新加坡最大型親子教育遊樂中心Kiztopia，將於3月駐灣仔合和商場。

【香港室內遊樂場/灣仔合和Kiztopia】新加坡最大型親子教育遊樂中心Kiztopia登陸港島，將於3月進駐灣仔合和商場，場內佔地17,000呎，設有18個大型遊樂體驗區域，其中包括全新8米長空中飛索，以及近千呎積木建築主題房等！由即日起至2月28日更推出早鳥優惠，家長們可以帶小朋友盡情放電！

灣仔合和Kiztopia｜灣仔Kiztopia3月開幕 玩盡18大遊樂區

新加坡首屈一指的最大型親子教育遊樂中心Kiztopia將於3月1日登陸灣仔合和商場，全場佔地17,000呎，是為全港最大面積的分店，場內以超級英雄為主題，設置18大遊樂體驗區域，其中必玩區域是升級版「Mojo Zone超巨型攀爬區」，小朋友可以挑戰4大障礙遊戲，包括8米長空中飛索、4條長度不一的極斜及二階式滑梯。喜歡爬高爬低的小朋友，可以在自由攀爬區及魔力歷奇地帶，挑戰半空隧道、蕩木鞦韆等設施。

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灣仔合和Kiztopia｜全線最大積木主題房 必玩超巨型夾積木機

另外，場內亦有全線最大、過千呎的積木建築主題房，設有超巨型積木夾公仔機、運輸小火車，小朋友可以發揮創意，重建高樓大廈！在積木主題房旁，有近千呎的充氣城堡及鐵人障礙賽，設置了多個障礙物，包括木人椿、榔牙棒、平衡木、迷你踏腳石等，小朋友可以盡情挑戰！

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灣仔合和Kiztopia｜3大職業體驗區 化身農夫擠牛奶

場內還有大人小朋友都可以一起玩的「活力彈跳地帶」，設有投球對戰、彈床投籃機、魔力彈跳牆等。除此之外，亦有打地鼠及城市大冒險的體力及腦力考驗遊戲、全新創意陶瓷粒池，以及3個職業體驗區域，體驗農場、超市及廚房等職業工作，家長們更可以預約超級英雄主題Party Room，為小朋友慶生！

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由即日起至2月28日，凡於Kiztopia香港官網、Kiztopia門店及Klook購買門票（單次入場門票、10次遊樂通行證及全年遊樂通行證），享有9折早鳥優惠，家長們切勿錯過！

Kiztopia灣仔合和分店

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓Shops 613-615 & 6B

電話：2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）

營業時間：

星期一至五：11:00am-8pm

星期六至日及公眾假期：10:00am-8pm

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