財政預算案2025｜大學撥款削減2%　從儲備「回水」政府合共40億

▲ 政府將削減大學撥款。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／大學撥款】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，大學撥款削減2%，未來3年資助大學撥款為681億元。

陳茂波強調，金額仍較上個3年期的632億元為高。

政府消息人士更透露，8間資助大學須向政府「回水」合共40億元。消息人士稱，是首次要求八大從儲備中向政府回撥資金，又相信對大學不會構成太大影響。另外，預算案提出，向八大提供的經常撥款會每年減2%，消息稱可節省28億元。

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撥款未用撥入「一般及發展儲備基金」 從中「回水」

消息人士稱，截至2024年6月底，八大合共有1,393億元儲備，當中111億元屬「一般及發展儲備基金」，供八大備用。消息稱，經教資會批出的撥款未有使用的部分，會落入基金作儲備用途，最多可儲備20%。消息人士表示，八大需要在2025至26年度向政府合共交還40億元，即一般及發展儲備基金的約三分之一，又強調是一次性、單一次的做法，亦無計劃調整滾存撥款餘額的上限。

消息人士表示，期望大學能在今次政府財赤期間共渡時艱，又引述八大稱「理解做法」。消息指，每間大學「回水」金額各異，比例上每間大學要向政府上繳一般及發展儲備基金的三分之一。

另外，預算案提出每年削減資助大學撥款2%。消息人士表示，按大學教資會建議，原定應向大學提供709億元撥款，按照每年減2%撥款的目標，3年期的撥款會調低至681億元，意味可節省28億元，而各間大學的撥款減幅一致。預算案強調，撥款額仍較想過三年期的632億元多。預算案透露，撥款金額已獲行政長官會同行政會議通過，教資會將在2025至26年度，預留174億元作為教資會資助大學撥款。

多間大學管理層早前對傳媒表示，若政府削減大學撥款會「共渡時艱」，但期望削減幅度溫和，其中浸大校長衞炳江認為，若政府縮減3%至5%開支，大學能「勒緊褲頭」，若多於此範圍或會有影響。

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