  • 19°C
香港時間：2025226日 (三) 16:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜大學撥款削減2%　從儲備「回水」政府合共40億

港聞

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政府將削減大學撥款。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／大學撥款】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，大學撥款削減2%，未來3年資助大學撥款為681億元。

陳茂波強調，金額仍較上個3年期的632億元為高。

政府消息人士更透露，8間資助大學須向政府「回水」合共40億元。消息人士稱，是首次要求八大從儲備中向政府回撥資金，又相信對大學不會構成太大影響。另外，預算案提出，向八大提供的經常撥款會每年減2%，消息稱可節省28億元。

點擊圖片放大
+6
+5

撥款未用撥入「一般及發展儲備基金」　從中「回水」

消息人士稱，截至2024年6月底，八大合共有1,393億元儲備，當中111億元屬「一般及發展儲備基金」，供八大備用。消息稱，經教資會批出的撥款未有使用的部分，會落入基金作儲備用途，最多可儲備20%。消息人士表示，八大需要在2025至26年度向政府合共交還40億元，即一般及發展儲備基金的約三分之一，又強調是一次性、單一次的做法，亦無計劃調整滾存撥款餘額的上限。

消息人士表示，期望大學能在今次政府財赤期間共渡時艱，又引述八大稱「理解做法」。消息指，每間大學「回水」金額各異，比例上每間大學要向政府上繳一般及發展儲備基金的三分之一。

另外，預算案提出每年削減資助大學撥款2%。消息人士表示，按大學教資會建議，原定應向大學提供709億元撥款，按照每年減2%撥款的目標，3年期的撥款會調低至681億元，意味可節省28億元，而各間大學的撥款減幅一致。預算案強調，撥款額仍較想過三年期的632億元多。預算案透露，撥款金額已獲行政長官會同行政會議通過，教資會將在2025至26年度，預留174億元作為教資會資助大學撥款。

多間大學管理層早前對傳媒表示，若政府削減大學撥款會「共渡時艱」，但期望削減幅度溫和，其中浸大校長衞炳江認為，若政府縮減3%至5%開支，大學能「勒緊褲頭」，若多於此範圍或會有影響。

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　2元乘車優惠/公務員凍薪/退稅/學生津貼【不斷更新】
今日 15:24
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　2元乘車優惠/公務員凍薪/退稅/學生津貼【不斷更新】

你可能感興趣

財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　2元乘車優惠/公務員凍薪/退稅/學生津貼【不斷更新】
今日 15:24
財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　2元乘車優惠/公務員凍薪/退稅/學生津貼【不斷更新】
陳茂波 財政司 大學 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感
粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感