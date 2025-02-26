財政預算案2025｜政府要求大學儲備「回水」40億　推算中大退還近10億最多

▲ 政府將削減大學撥款。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／大學撥款】財政預算案今日（26日）出爐，政府首次要求8間資助大學「回水」，八大須在下學年從儲備中向政府上繳共40億元，料中大退還約9.6億元佔最多，政府亦在未來3年削減八大經常撥款2%；計及加大學學費，政府共省80億元。

消息：佔該項儲備1/3 教大退還比例料最高

政府消息人士稱，截至去年6月底，八大共有1,393億元儲備，當中111億元屬「一般及發展儲備基金」，即是經教資會批出而未有使用的撥款，會落入基金作儲備用途，各大學最多可儲備20%。消息人士表示，八大須在2025/26年度向政府合共交還40億元，即一般及發展儲備基金的約三分之一，並強調措施是一次性、單一次的做法，亦無計劃調整滾存撥款餘額的上限。

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撥款未用撥入「一般及發展儲備基金」 從中「回水」

該名消息人士表示，期望大學能在今次政府財赤期間共度時艱。至於每間大學回水金額，消息人士透露，比例上每間大學要上繳一般及發展儲備基金的三分之一，又提到教育大學和科技大學均輕微超出20%的上限，但相信兩校需要提交的金額，亦是基金的約三分之一。消息人士又強調，即使八大回水後，有關基金仍足夠支撑大學的4個月開支。

若以該項儲備的三分之一推算，中文大學須退還金額最高，達9.64億元，其次是科技大學須退還7.66億元，其餘各校退還金額介乎0.85億至7.62億元，其中教育大學退還款項佔該校儲備6.7%，佔比最高。

此外，預算案提出每年削減資助大學撥款2%，2025/26學年起連減3年。政府消息人士表示，按大學教資會建議，原定應向大學提供709億元撥款，按照每年減2%撥款的目標，3年期的撥款會調低至681億元，意味可節省28億元，而各間大學的撥款減幅一致。預算案強調，撥款額仍較上個3年期的632億元多，又透露撥款金額已獲行政長官會同行政會議通過，教資會將在2025/26年度，預留174億元作為教資會資助大學撥款。消息人士又相信，各大學能開源節流，例如爭取更多捐款。

多間大學管理層早前對傳媒表示，若政府削減大學撥款會「共渡時艱」，但期望削減幅度溫和，其中浸大校長衞炳江認為，若政府縮減3%至5%開支，大學能「勒緊褲頭」，若多於此範圍或會有影響。

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