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婦女節｜李家超︰政府重視婦女工作　上半年推啟導計劃促進女性職場發展

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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特首李家超。（政府新聞網圖片）

特首李家超強調，政府重視婦女工作，推動婦女的多元發展，去年政府落實了一系列加強婦女發展的措施，今年上半年亦將會推出「友」妳啟導計劃，促進女性職場發展。

李家超今日（25日）在慶祝婦女節的晚宴中表示，去年香港經濟不斷復甦，積極融入國家發展大局，加強對外交流，經濟及社會發展取得新成就，進一步鞏固及穩定發展良好勢態。「女性積極投身社會，在各行業貢獻智慧及力量，展現新時代女性風采。」

李家超︰15位局長有7位是女性  屬歷屆問責班子最多

他提到，現時在管治團隊中，15位局長之中，有7位是女性，佔差不多半數，是歷屆問責班子之中最多女性。而作為各個政策局中最高級別公務員的常任秘書長，更有六成是女性。

他說，去年政府落實了一系列加強婦女發展的措施，包括設立全新的婦女事務專員、舉辦首屆家庭暨婦女發展高峰會、推出一站式家庭及婦女資訊平台等，大力賦能婦女同時發展事業和照顧家庭這個重要使命。他續指，現時香港女性佔人口54%，在各行各業中發揮重要力量，亦有愈來愈多女性從事專業範疇的工作。

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