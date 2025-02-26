財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元

▲ 2500元學生津貼下學年起取消。

【財政預算案2025／財赤／教育／學生津貼】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布削減多項教育資源，包括將於9月新學年起取消目前恆常的2500元學生津貼。政府消息人士表示，預計取消該筆津貼可節省近20億元開支。

現時幼稚園、小學和中學學生，毋須經資格審查便可獲發每年2500元學生津貼。財政預算案公布，2025/26學年將取消學生津貼。消息人士稱，為配合政府「精準扶貧」策略，因此將毋須資格審查的津貼取消。消息稱，取消津貼將有助節省近20億元開支。

消息人士又強調，有經濟需要的學生仍可透過其他資助計劃獲得資助，例如書簿津貼、車船津貼等。

▲ 政府將取消2500元的學生津貼。（資料圖片）

財政預算案2025︱教育局將整合津貼

另外，教育局亦會整合向學校提供的津貼。消息人士稱，政府會在2025/26學年起，整合全方位學習津貼和姊妹學校計劃津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」。消息人士解釋，兩項津貼的用途有重疊，亦預計整合後的津貼金額會比原有少。

政府消息人士又稱，教育局會成立專責小組，檢討現時各項為學校提供的津貼和資助有否重疊和能否整合。

消息人士強調，檢討津貼期間會聆聽學界持分者意見。消息人士又稱，教育局會在2025/26學年減少資助學校和幼稚園的一般資助約2%。

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政府在2019至2020年度向中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，並在2020至2021年度恆常化。

該津貼不設資產審查，涵蓋所有在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校及及幼稚園就讀的學生。

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