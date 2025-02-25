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醫療科技｜「DeepSeek」18秒醫腦瘤震驚內地專家　本港專科醫生：兩步驟尚需醫生進行

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 姚子羚 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

有內地三甲醫院醫生表示，「Deepseek」以18秒得出複雜腦瘤患者的診斷結果。(微博)

內地DeepSeek浪潮席捲各地。首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉近日於微博發文，示範一名25歲患有腦瘤的男性患者的病例，透過最新人工智能程式DeepSeek作診斷。有腦神經科本港領域的醫生表示，AI對診斷有幫助，不過核實資料、以及向病人溝通，仍需醫生進行。

張宏偉指，該名患者已進行過兩次開顱手術、亦曾經進行過放療、加馬刀治療，不過腫瘤仍然未得到控制。該名國內醫生稱，DeepSeek給予明確的方案，包括最新的臨床試驗。當患者進行就診前搜索疾病，可以對疾病有全面了解。

我個人感覺，對於這種比較深入的問題，至少他的水平，相當於一名省級三甲專家的一個水平。

腦神經外科專科醫生黃秉康表示，認同AI對診斷有幫助，不過由於需綜合大量資料，資料的準確度需要繼續跟進清楚。他指，使用這類程式的要訣是「要識問問題」，亦需再核實內容。他亦指，診斷疾病不只是醫病，及搜集資料。由於病人未必能夠理解資料的內容，醫生尚需要與病人溝通及講解。

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