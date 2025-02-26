財政預算案2025｜促檢視社福、醫療和教育開支　政府消息︰教育經常開支較上年度減3.7%

財政預算案今日促政策局，檢視社會福利、醫療衞生和教育方面的開支。政府消息人士透露，25/26年度教育經常開支預算較24/25年度預算下調39億元，約3.7%。

檢視不設KPI

財政司司長陳茂波促，相關政策局檢視社會福利、醫療衞生和教育方面的開支，這三方面的經常開支在本財政年度均分別超過一千億元，需善用資源，因應香港人口結構的變化，檢視資源運用的可持續性。政府消息人士表明，相關檢視沒有KPI，部門亦不需要定期給報告，但有建議時會交予財政司檢視，但所有部門均要劃一減開支2%，這三個範疇的相關部門也需要遵從。

為何點名這三範疇？政府消息人士解釋，因應人口老化，因此社會福利和醫療維修方便需要壓縮開支增幅；教育方面，因應學童人數減少，也有空間去整合資源，縮減開支。

政府消息人士指，25/26年教育經常開支預算較24/25年度預算下調39億元，約3.7%；教育2025/26年度額外節省百分之二的經常開支（約20億元），全數由內部承擔。

25/26年度教育方面將推行的節省開支措施，政府消息人士透露，包括，教資會資助大學將會從一般及發展儲備基金結餘一次過退還四十億元予政府。此外，向教資會資助大學提供的經常撥款，在未來三個學年會每年減少百分之二，與政府削減經營開支的幅度一致；向職業訓練局提供的撥款，亦會在未來三年每年減少百分之二；因應現時向所有中學日校、小學和特殊學校及幼稚園學生提供的2,500元學生津貼不設資產審查，2025/26學年起將不再提供該學生津貼等。

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