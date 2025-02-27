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啟德體育園開幕禮｜開幕禮不准傳媒直播　只可直播啟動儀式　新聞片段不可多過3分鐘

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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文體旅局局長羅淑佩。（資料圖片）

還有一日，萬眾矚目的啟德體育園，將舉行盛大開幕禮，坊間至今不解為何開幕禮不設直播，亦有意見希望可容許傳媒或KOL直播。不過，最新的採訪安排表明，傳媒不得進行直播，媒體只可在「媒體拍攝區」內拍攝及進行直播至啟動儀式完成。

揭啟德體育園開幕禮不能直播之謎

根據公關公司代啟德體育園有限公司發出的採訪安排，開幕典禮開始前，啟德主場館F閘附近將設有「媒體拍攝區」供媒體拍攝，媒體在典禮開始前需留在該拍區內拍攝。

啟德體育園開幕禮｜活動期間 需留在所屬區域採訪

進入啟德主場館後及活動進行期間，媒體亦需留在所屬區內進行採訪。主場館設有媒體特定通道進出，方便傳媒工作。場內其他地方不設採訪安排。

又提醒，攝影師及攝影記者請帶備長鏡頭，以便在啟德主場館內作遠距離拍攝。

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啟德體育園開幕禮｜大會不提供音訊 片段只可剪輯成三分鐘片段作新聞用途

另外，媒體當日可於「媒體拍攝區」內拍攝及進行直播至啟動儀式完成，約節目開始的首25分鐘，以作新聞報道用途。 在啟動儀式完成後，媒體雖可繼續拍攝其後的表演，但不得進行直播，大會亦不會繼續提供音訊。片段只可供剪輯成不多於三分鐘的片段作新聞用途。

文體旅局局長羅淑佩早前解釋，不設直播是因為希望以最佳角度、一氣呵成展現，讓市民在合適時間，安坐家中免費收看。因為6時半，大部分市民可能尚未回家。

啟德體育園開幕禮｜消息指製作公司技術限制 羅淑佩否認：央視製作多麼強

有知情者透露，未能直播，是卡在製作公司的技術限制。央視雖然有經驗，但「過江龍」在港亦有局限，盡管找了合作夥伴，惟相關合作夥伴並非本地電視台，造成現時不能直播的局面。解決方法之一，是邀請本港電視台加入，或能解決技術限制。

不過，羅淑佩反駁此說法，她說：

央視的參與會不會有技術的局限，央視怎會有？大家看央視製作多麽強，我們本地的製作單位，無論是否電視台，都有很好的製作經驗，完全不是技術局限。

羅淑佩否認錄播涉及央視技術問題　四台延時聯播反映社會重視

啟德體育園開幕禮｜羅淑佩：不鼓勵觀眾直播

羅淑佩早前又稱，不鼓勵觀眾直播，若見到觀眾舉機直播而影響他人，工作人員會制止。

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羅淑佩 電影 鏡頭 攝影 攝影師 啟德 啟德體育園

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