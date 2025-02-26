財政預算案2025｜行政、立法、司法機關及區議會　全體人員一致凍薪

▲ 公務員一般會按機制調整薪酬（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／公務員／凍薪】財政預算案今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。

凍薪人員包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

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政府研究削減經常開支應對財赤，政界早前熱議公務員是否要減薪或凍薪。當中民建聯和新民黨支持凍薪，經民聯則表明反對。

截至去年底，本港公務員編制約為19.2萬個職位，而實際人數不足17.3萬人，有約2萬個空缺。民建聯有意見指，今個財政年度的公務員人數應凍結在現有水平，而新民黨亦指出各部門暫停招聘最少6個月。

2002年，時任財政司司長梁錦松在財政預算中提出公務員減薪，引起頗大爭議。2003年，政府提出「033」方案，即凍薪1年，其後兩年各減薪3%。

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