中華白海豚｜中大研究：填海致北大嶼山海域棲息地嚴重減少　海岸保護區未能有效保護海豚　

▲ 中華白海豚。（資料圖片）

中大研究指，北大嶼山海域中華白海豚的棲息地，因興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海等而嚴重減少，由於棲息地持續退化，即使設立海岸保護區也未能有效保護海豚，機場城市新規劃大力推動遊艇經濟產業，亦將加劇對海豚棲息地的干擾，促政府優先保護棲息地，減少對中華白海豚造成的人為壓力，以扭轉其數量下降的趨勢。

中大指，本港的中華白海豚數量由2003年的158條，急劇下降至2020年僅37條，主要原因包括填海工程導致棲息地喪失、污染、不可持續的漁業活動和高速海上交通等，但學術界對這些因素的相互作用如何影響海豚數量，以及海岸保護區能否有效保護海豚，一直未有充分研究。

是次研究獲機場管理局「改善海洋生態基金」資助，團隊透過分析1996年至2020年間大嶼山附近六個水域的環境因素，包括海面溫度、水質、高速船數量、填海造地資料和漁獲量等，評估其對中華白海豚種群的影響。

結果顯示，北大嶼山一帶的海豚受填海、高速船和水質污染的影響最為嚴重，該海域經歷了巨大變化，包括興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海等，導致中華白海豚的棲息地嚴重減少，而相對而言，大嶼山其他海域所受的影響較輕。



研究也揭示，海岸保護區未能有效保護海豚，團隊在報告中指出，儘管設立北大嶼山海岸公園，但由於棲息地持續退化，如海水裡的氮、大腸桿菌和懸浮固體含量仍然高企；漁產量下降和獵物資源枯竭；高速渡輪帶來聲學干擾和碰撞風險；以及保護區位置常與低漁獲海域和填海地區重疊等，現有保護措施顯得不足；而最近公布的機場城市新規劃，擬力推遊艇經濟產業，也將進一步加劇對海豚棲息地的干擾。

研究團隊成員、中大環境、能源及可持續發展研究所名譽研究員梁沛健指，研究指出棲息地喪失、污染和不可持續的海洋活動對海豚帶來的毀滅性影響，還暴露當前保護措施，如海洋保護區，在應對這些複雜挑戰時的限制，形容採取全面措施保護海豚迫在眉睫，促政府透過全面、以科學為導向的策略，優先保護棲息地，規範有害行為，以減少對中華白海豚造成的人為壓力，扭轉其數量下降的趨勢，確保這一物種的延續，維護海洋健康。

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