研徵私家車離境費｜粵港澳政商界齊反彈？　列三大理由籲三思

▲ 研徵私家車離境費，粵港澳政商界齊反彈？

【財政預算案2025／離境私家車邊境建設費／離境稅】港府以「用者自付」和收回成本為由，擬研究向由陸路離境的私家車徵收邊境建設費。

據聞，此舉在粵港澳政商界引起頗大反彈，希望港府三思。但亦有政商界中人認為可接受，指在內地穿州過省亦有高速費，未因此阻來往。

財政預算案2025｜陸路離境私家車收200元建設費料每年增10億收入 消息指最快明年實施

財爺陳茂波在預算案中僅稱「研究」徵收，亦未正式提出徵收多少，但舉例：

若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約十億元的收入。

陳茂波日前被問到會否向北上市民收離境費時稱，增加收入希望盡量減少對一班人的影響，若人人都收，影響面較闊，只向私家車收，符合用者自付原則，影響較窄，陳又稱，陸路離境設施的建設，例如港珠澳大橋，投放了大量資源，希望按用者自付原則，收回一部分開支。

▲ 現時港珠澳大橋向每輛私家車每程收取150元人民幣。（資料圖片）

私家車離境費｜吳永嘉：恐窒礙大灣區融合

不過，有關建議提出後，據聞粵港澳三地的政商界即出現頗大反彈。

經民聯副主席吳永嘉說，理解政府要設法增加收入，但有關措施恐窒礙大灣區融合和香港對外交流，尤其有不少企業和機構，每天都有職員、客戶因商務需要乘私家車跨境往來，希望政府三思。

▲ 港府擬研究向由陸路離境的私家車徵收邊境建設費。（經濟日報圖片）

私家車離境費｜何敬康：粵澳均稱影響開車來港消費意欲

新民黨何敬康亦說過去兩日，除了市民，亦同時收到不少來自澳門和內地的意見，稱該收費會影響他們開車來港消費和工作的意欲。

何質疑：

這項收費會不會因而影響此等具消費力人士來港消費的誘因？會不會因此「得不償失」？

私家車離境費｜港珠澳大橋本身亦收費

何敬康希望政府思考，徵收該費用，是否有利大灣區融合發展，加強商務文化旅遊交流的大方向？又指港珠澳大橋目前已收取人民幣150元單程路費，若是按財案提議收取200元的話，「社會上的不同意見聲音很大。」他希望，若必須推行，是一個較能被市民接受的金額，例如50至100元。

私家車離境費｜消息：去年約530萬架次私家車出境 受影響人數不足一成

政府消息人士則指，去年約1.7億人次經陸路邊境管制站出境，當中約530萬架次私家車出境，以每輛車接載兩人計算，即約1,000萬人次乘私家車出境，僅不足1成出境人次受影響。

私家車離境費｜商界：內地不同城市亦收過路費

不過，並非所有政商界都反對，有人認為雖然成本增加，但若是有機遇，有錢賺，不會因為這200元而放棄來港。

同時亦有人指，內地不同城市之間亦有收取高速公路通行費，例如，私家車經廣深高速須繳交65至75元人民幣，認為香港毋須一直背負「影響大灣區融合」這個包袱。

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